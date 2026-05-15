Španjolci: Mourinho preuzima Real Madrid već sljedeći tjedan

José Mourinho postat će novi trener Real Madrida, piše španjolski Correio da Manhã. Dogovor su zaključili tijekom četvrtka, a Mourinho bi trebao biti predstavljen već sljedećeg tjedna. Vodstvo Benfice Mourinho je u posljednjim satima obavijestio da nema namjeru ostati u klubu, iako ga je Rui Costa navodno pokušao nagovoriti da ostane.

Benfica će odštetom za odlazak trenera zaraditi sedam milijuna eura. Na Mourinhovo mjesto u Benfici, čiji je član i hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović, trebao bi doći Marco Silva. Novi trener Benfice također bi trebao biti predstavljen sljedećeg tjedna.

Podsjetimo, Mourinhov odlazak u Real Madrid posljednjih je dana jedna od glavnih tema, a predsjednik madridskog kluba Florentino Pérez proteklih se tjedana sastajao s agentom Jorgeom Mendesom. Iako se pojavila informacija da Mourinho nije jedan od kandidata, posebno zbog uvjeta koje je postavio, Španjolci navode da ga Pérez i sadašnja uprava smatraju jedinim čovjekom doraslim tom zadatku.

Svlačionica Reala u raspadu je, a sve je počelo još dok je Xabi Alonso bio trener. Tada se skupina igrača okrenula protiv Španjolca, a nakon njegova odlaska podjele su se samo povećale. Kulminiralo je tučnjavom Auréliena Tchouaménija i Federica Valverdea. Navijači su se okrenuli i protiv najveće zvijezde Kyliana Mbappéa, za kojeg smatraju da ima prevelik utjecaj u klubu, pa su pokrenuli i peticiju za njegov odlazak iz kluba, koja je u rekordnom roku prikupila nevjerojatnih 30 milijuna potpisa.