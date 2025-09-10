Obavijesti

'PODBADANJA NAVIJAČA

Na današnji dan prije 15 godina: Na zvonik Sv. Duje u Splitu objesili veliku zastavu Dinama

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Za provokaciju je bila zaslužna podružnica Bad Blue Boysa, nazvana Agram Crew. Zastava je otprilike sat vremena bila na vrhu katedrale, a onda su ju uočili torcidaši

Na današnji dan, 10. rujna 2010. godine, dogodio se jedan od najznačajnijih trenutaka u navijačkoj sceni u hrvatskoj. Tada je na zvoniku katedrale Sv. Duje u Splitu osvanula golema zastava Dinama. Bilo je to samo nekoliko dana uoči velikog derbija između Dinama i Hajduka, a prizor je postao hit.

Za provokaciju je bila zaslužna podružnica Bad Blue Boysa, nazvana Agram Crew. Ona je postavila desetmetarsku zastavu odmah nakon otvaranja katedrale, a tamo je ostala otprilike sat vremena.

Foto: Čitatelj 24sata

Onda su, kako tvrde svjedoci, torcidaši uočili zastavu, potrčali prema zvoniku i šokirali se prizorom. Kao "sol na ranu", navijači Dinama nalijepili su i brojne naljepnice s imenom svoje grupe. Navijači su time htjeli malo podići tenzije uoči derbija, u čemu su i uspjeli.

OSTALO

