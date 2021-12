Na današnji dan, na Badnjak 2018. godine, tužna vijest potresla je sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj, posebno hajdučku obitelj koja je ostala bez jedne od svojih legendi, u splitskoj bolnici je u 81. godini preminuo legendarni trener Stanko 'Špaco' Poklepović.

Legendarnog šjor Špacu dugo su mučili zdravstveni problemi, zbog čega mu je amputirana i potkoljenica, no vedar duh nije ga napuštao sve do zadnjega dana. Iako pred kraj života više nije dolazio na Poljud, utakmice su bile njegova svakodnevica, bez nogometa nije mogao. Ostat će upamćen po tome što je odgojio brojne generacije Hajdukovih igrača i trenera, što je bio učitelj, nasljednik Hajdukovih odgajatelja poput Luke Kaliterne, Tomislava Ivića, Ante Biće Mladinića...

U dugoj karijeri osim Hajduka vodio je i RNK Split, Osijek, Budućnost iz Podgorice, Borac iz Banjaluke, Dubrovnik, radio je u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Mađarskoj, Iranu... A bio je i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije 1992. godine! S Hajdukom je osvojio prvenstvo, kup i superkup, a s Osijekom i kup.

Osim po svojim nogometnim umijećima, navijači Hajduka pamte ga i po osebujnom i slikovitom načinu izražavanja, te će ga po tome zauvijek i pamtiti:

1. Stanje uma

- Osjećam se odlično, i mentalno i fizički. Možda sam star za seks, ali za nogomet nisam - rekao je nakon sjedanja na klupu Hajduka 2015. godine.

2. Penetracija

Objašnjavao je Špaco Ahmadu Sharbiniju kako izvesti prodor kroz obranu i postići gol, a bio je - slikovit!

- Pitam ja Ahmada što je to penetracija, a on me u čudu gleda. Objasnim mu da je to kad penis ulazi u vaginu, a kad sam ga upitao što je to ekstaza pola svlačionice palo je po podu od smijeha. Ja sam trener odgojitelj, govorim im o svemu, pa i o seksu – otkrio je Špaco.

3. Mamić i pušenje

Na jednoj se utakmici na Maksimiru posvađao s klupom plavih, a tada je protivnicima rekao da se stide.

- Nije to bilo lijepo od mene, ali puno se toga kaže, pa se nekome zamjeri, a drugome ne. Napisali ste penetraciju i ekstazu, što su medicinski izrazi, a niste kad je Mamić rekao 'popušite'. A to nije medicinski izraz, ja to shvaćam kao 'pušite k****'.

4. Amputacija noge

Prije godinu dana Špaci je amputirana noga, a odmah nakon toga humoristično je, onako na svoj način, prokomentirao osobnu tragediju:

- Eto, sad mi više niko ne može reć' da iman dvi live. Ostala mi je samo jedna.

5. Taktički kreativac

Špaco je uvijek bio taktički itekako pripremljen, a u svom je sistemu imao i neke kreativne nazive, poput - pirje.

- Evo, zovu me pirja, pa Špaco pirja. Ma, 'ajde u p.... materinu i ti i pirja... Vi ne znate što je pirja, to nije obrana - rekao je jednom Špaco pa se par puta kasnije opet dotakao pirje, i to kreativno kao i uvijek.

- Postoje razni načini kako pobijediti, pa i bunker. Tako sam ja spominjao pirju, a pirja nije bunker nego ste se vi uvatili pirje pa sad za mnom viču 'pirja, pirja'. U p... m... i ja i pirja.

Uz pirju, uveo je i spiralnu impostaciju, po kojoj je kasnije nazvano i piće u nekoliko splitskih kafića, a radilo se o kavi i decilitru voćnog soka. A posljednji put kad je bio u Hajduku otkrio je i što je to zapravo pirja.

- Zadnji put kad sam bio tu, aktualna je bila pirja, a novinari nisu imali pojma što je to. Pirja je lijevak: zatvoriš bokove i pustiš da igru vode centarhalfovi, koji onda uđu unutra, u našu pirju, i ostave rupu iza sebe. A može biti i obrnuta pirja, pa i prepolovljena…Što je to spiralna impostacija? To je za popi*dit šta je, eto. Igrače na terenu ne stavim u linije, nego spiralno jednog iza drugog (preuređuje raspored šalica i čaša na stolu, op. a.), sve kako bi se dobila mogućnost da stignu zatvoriti prostor kad suparnik prođe. Ako se to dobro napravi, kroz spiralu ne može proć ni ptica! E, a nama je prošla.

6. Nula je zahod

Hajduk je u polufinalnom dvoboju Kupa s Dinamom igrao 0-0, a tada je Špaco jednostavno prokomentirao utakmicu.

- Nakon derbija je zaključak obostrana nula. A zna se što su dvije nule. To je zahod.

7. Leptirići i Špacin sin

Špaco je jedno vrijeme držao Ahmada Sharbinija na klupi, a to je bio predmet čestih novinarskih pitanja, na koje je nekoliko puta Špaco znao kreativno odgovarati:

- A zašto ne igra moj sin?

Drugi put se poslužio i životinjskim carstvom.

- Pitaju me zašto igraju leptirići Vukušić i Čop, a ne Ahmad Sharbini koji je za razliku od njih robustan i jak. A ja im odgovaram da su me leptiri na treningu uvjerili da im treba ukazati povjerenje.

8. Lud, zbunjen, normalan

Špaco je obožavao kultnu humorističnu seriju na čelu s Mustafom Nadarevićem, a nerijetko ju je koristio i kao referencu u svojim izjavama.

- Unatoč svemu nakon Rijeke sam ostao normalan. A tko je lud, a tko zbunjen, prosudite sami.

9. Odčepi, začepi

Uoči utakmice Hajduka i Dinama, Špaco je odlučio da je dosta naprednih riječi te je htio da ga narod razumije.

- Reći ću vam narodski rječnikom, preformacija i koncentracija, to vam zvuči neobično, to su tuđice, "preformejšn" i "koncentrejšn", to vas buni, slušatelje i čitatelje - rekao je pa se prebacio na jednostavniji rječnik.

- Najprije ćemo ih začepit, a onda odčepit! To je to, začepiti, odčepiti. To su prave riječi umjesto "preformejšn" i "koncentrejšn"! E, ali neću reć di!

10. Vježbanje

Špaci je bilo preporučeno vježbati s obzirom na amputaciju noge kako bi se lakše mogao kretati. No, i nije mu se baš dalo...

- Trebao bih vježbati, ali mi se baš i ne da, malo sam lijen - priznao je šjor Stanko i dodao:

- Da se izrazim slikovito, malo sam više Baka Slišković nego Zlatko Vujović. Nisam baš raspoložen za vježbu i trening.