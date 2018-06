Špacin poučak pred Argentinu: Striniću, Messi ti uvik ide livo

Svi znaju da ide lijevo, ali on ipak prolazi. Zato ga je bolje usmjeriti u jednu stranu, po meni, ako već znamo da ide u lijevo, onda u tu njegovu lijevu stranu, tako da se kompletna momčad može pripremiti na ono što je čeka, kaže Stanko Poklepović.

- I mala djeca znaju da će Messi, kad primi loptu, uglavnom krenuti u lijevu stranu - ističe Špaco, ali prema njegovu mišljenju nije Messi sve.

- Messi pa Messi! A šta ste se svi uhvatili Messija, kao da je on jedini igrač Argentine. Taktika nogometne igre je otišla toliko daleko da postoje načini kako neutralizirati velike igrače poput Messija. Po meni on nije jedina prijetnja i, ako se naši reprezentativci budu koncentrirali samo na njega, neće biti dobro - objašnjava Poklepović.

Bez obzira na momčadsku i individualnu snagu Argentine, zaustavljanje Messija ipak se nameće kao prva obaveza, a Špaco zna kako to napraviti.

- Osnovna zadaća je ne dozvoliti mu da dobije loptu. Treba ući u igru ispred njega i odsjeći ga od ostatka momčadi. To je, naravno, lakše reći nego napraviti jer ne bi Messi bio Messi da ga je lako čuvati - ističe Poklepović te dodaje kako je nogomet prije svega momčadska igra.

- Nogometna igra je toliko evoluirala da je sve teže pojedincima dominirati. Nogomet se ipak razvija u smjeru dominacije momčadske igre i taktike. Teško više jedan individualac može donijeti prevagu kao nekad, pa makar se radilo o izvanserijskom igraču poput Messija ili Ronalda. Momčadski nogomet je nogomet budućnosti - dodaje.

Stanko Poklepović u mladosti je trenirao Zlatka Dalića. Štoviše, Dalić nam je u nedavnom razgovoru priznao kako 30 godina kasnije i dalje za treninge koristi vježbe koje je naučio od Poklepovića, jer su još aktualne. Možda mu pomogne i savjet vremešnog trenera, koji prati sve trendove i razvoj nogometne igre.

- Danas je nogomet toliko evoluirao da se presing igra grupno. Po meni je to rješenje za utakmicu protiv Argentine, a ključno je po oduzetoj lopti što prije krenuti u kontranapad, ‘prepoloviti’ protivnika, da se brane s pet-šest igrača. Ne bojim se ja za Dalića, siguran sam da on to zna i da će pripremiti odgovarajuću taktiku - zaključio je Poklepović.

Vrlo je izgledno kako će Strinić igrati na tom lijevom beku, gdje će ordinirati Messi. Ako bi slučajno na to mjesto Dalić preselio Domagoja Vidu, onda bi na mjesto stopera došao Vedran Ćorluka, a tomu Dalić, izgleda, nije sklon.

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.