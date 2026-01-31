Na današnji dan Sigurdsson je osvojio zlato na EP s Nijemcima. Sada ide po broncu s Hrvatskom

Dagur Sigurdsson prije dvije godine došao je na klupu hrvatske rukometne reprezentacije te sada s njom ima priliku osvojiti drugu medalju. Nakon svjetskog srebra od prošle godine, Hrvatska se u nedjelju bori za brončanu medalju protiv Islanda.

Sigurdsson je prije nego što je postao hrvatski izbornik vodio reprezentaciju Japana i Njemačke. Zanimljivo, upravo je kao izbornik Njemačke na današnji dan osvojio zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u Poljskoj. Nijemci su tada imali pomlađenu momčad, ali došli su do finala. U polufinalu su pobijedili Norvešku, a u finalu su razbili Španjolsku 24-17 i osvojili drugi naslov europskih prvaka u povijesti.

Tada je to bio najveći Sigurdssonov uspjeh u izborničkoj karijeri, a onda je nekoliko mjeseci kasnije osvojio i olimpijsku broncu. Hrvatska je na tom Euru 2016. osvojila brončanu medalju nakon uvjerljive pobjede protiv Norveške 31-24. Deset godina kasnije, Sigurdsson ima priliku s Hrvatskom osvojiti broncu.

Dodajmo da su u toj 'zlatnoj europskoj momčadi' bila i tri još aktualna njemačka reprezentativca. Riječ je o Janniku Kohlbacheru, Andreasu Wolffu i Runeu Dahmkeu.