Na današnji dan 'vatreni' su pobijedili Englesku, izborili tri playoffa, a smijenjen je Ćiro...

Slaven Bilić vodio je važne kvalifikacijske utakmice 11. listopada u sva tri svoja ciklusa, tri je puta Hrvatska na današnji dan spašavala goli život u kvalifikacijama, ali od sedam dvoboja samo smo jedan izgubili

<p>Pogledajte ovaj niz: Slovenija, Škotska, Bugarska, Engleska, Ukrajina, Latvija. Sve su to suparnici s kojima su hrvatski nogometaši igrali natjecateljske utakmice na današnji dan i niotkoga nisu izgubili. Sve do okršaja s Belgijom 2013. i maksimirskog poraza 2-1 od moćnih Belgijaca u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Brazilu, pod vodstvom <strong>Igora Štimca</strong>.</p><p>Listopad je oduvijek reprezentativni mjesec, često baš tada pada odluka o plasmanu na veliko natjecanje. I baš na današnji dan "vatreni" su triput izborili dodatne kvalifikacije!</p><p>Najprije 1997. pobjedom 3-1 u Ljubljani protiv Slovenije (zabili su <strong>Šuker</strong>, Soldo i Bokšić), dok su istovremeno Danci izdržali 0-0 u Grčkoj i propustili nas u dodatne kvalifikacije. Gdje je pala Ukrajina, za prvi hrvatski nastup na SP-u i nezaboravni pohod do bronce.</p><p>Drugu utakmicu na današnji dan Hrvatska je odigrala 2000. i bio je to remi 1-1 sa Škotskom u Zagrebu. <strong>Bokšić</strong> je zabio, Gallacher izjednačio, bila je to posljednja utakmica Ćire Blaževića na klupi "vatrenih", a njegov nasljednik <strong>Mirko Jozić</strong> čupave je kvalifikacije ipak završio na prvom mjestu i odveo Hrvatsku na SP u Japan.</p><p>Tri jeseni kasnije scenarij kao 1997. Suparnik je bila Bugarska, pobjeda nužna za odlazak u dodatne kvalifikacije, a gol za velikih 1-0 zabio je <strong>Ivica Olić</strong>. U playoffu naši su izbacili Sloveniju i plasirali se, pod vodstvom Otta Barića, na Euro u Portugal.</p><p>Najveća je ipak bila Bilićeva pobjeda 2006. Prije točno 16 godina u Maksimiru je Hrvatska slomila Engleze, za 2-0 pogodio je <strong>Eduardo da Silva</strong> i potom uz pomoć "krtice" Gary Neville u svoju mrežu. Kroz te su kvalifikacije za Euro 2008. Bilić boysi protutnjali su kvalifikacijama za Euro 2008. i zaključili ih još jednom pobjedom nad Englezima, 3-2 na kultnom Wembleyu.</p><p>Na današnji dan 2008. Hrvatska je u Harkivu odigrala 0-0 s Ukrajinom, što nije bio loš rezultat, dapače. Ali u tom ciklusu za SP u Južnoafričkoj Republici koštala su nas dva poraza od Engleza i domaći remi s Ukrajinom, pa je Hrvatska drugi put u povijesti ostala bez velikog natjecanja.</p><p><strong>Slaven Bilić</strong> je i u trećem svom ciklusu igrao na današnji dan, 2011. pobijedio je golovima Eduarda i Mandžukića Latviju 2-0 (da nije, bio bi smijenjen), time izborio dodatne kvalifikacije, ondje razmontirao Tursku, pa na Euru u Poljskoj ispao u nikad jačoj skupini, iza dva finalista Španjolske i Italije, te je otišao s izborničke klupe.</p><p>Posljednji put na današnji smo dan igrali 2013. kada je Štimčeva momčad u kvalifikacijama za SP izgubila u Zagrebu od Belgije 2-1 (Lukaku zabio oba za goste, <strong>Kranjčar</strong> za nas), što i nije bio neki debakl. Ali četiri dana kasnije Hrvatska je izgubila i od Škotske i tada je Štimac smijenjen, a <strong>Niko Kovač</strong> preko playoffa protiv Islanda odveo nas je do Brazila.</p><p>U tom su kontekstu svi ti dvoboji bili važniji od današnjeg sa Švedskom. Iako je rezultatski i on važan, ulog je ostanak u najjačem razredu europskog nogometa. Tradicija je na našoj strani...</p>