Na Dinamovom radaru su dva mlada reprezentativca. Evo koga Boban želi na Maksimiru

Dinamo ove sezone u HNL-u nema pravog konkurenta i izgledno je kako će osvojiti prvenstvo, a uz to su i u finalu kupa gdje će se protiv Rijeke boriti za dvostruku krunu. Osam kola prije kraja imaju 10 bodova više od Hajduka i u posljednje vrijeme izgledaju nezaustavljivo.

Nogometaši Marija Kovačevića ostvarili su sedam uzastopnih pobjeda uz gol razliku 31:8, s time da su na zadnja tri susreta postigli nevjerojatnih 18 golova. Bez obzira na odlično stanje u momčadi, već se, na čelu s predsjednikom Zvonimirom Bobanom, kuju planovi i smišljaju pojačanja za iduću sezonu.

Kako piše Germanijak, 'modri' na piku imaju dva potencijalna pojačanja. Prvo je lijevi bek Viborga Srđan Kuzmić (22), a drugo Marin Šotiček (21) iz Basela.

Srđan Kuzmić je mladi slovenski reprezentativac; za mlade uzraste naših susjeda odigrao je 52 susreta i trenutačno je kapetan U-21 vrste, a odigrao je i jednu utakmicu za A selekciju. Nastupio je 20. siječnja 2024. godine na prijateljskoj utakmici protiv SAD-a.

Za Viborg igra od 2023. godine otkako je prešao iz Mure za 500.000 eura. Za danskog prvoligaša odigrao je 74 utakmice, zabio pet i asistirao za pet golova. Ugovor s Viborgom ima do 2027. godine, a prema Transfermarktu vrijedi 1,8 milijuna eura.

Marin Šotiček igra na poziciji desnog krila i prije Basela igrao je u juniorima Vinogradara i Lokomotive, a proveo je i dvije sezone u seniorima 'lokosa'. U švicarskog prvoligaša stigao je 2024. za tri milijuna, što je treći najveći izlazni transfer zagrebačkog kluba. Za Basel je od tada odigrao 68 utakmica, zabio sedam golova i isto toliko puta asistirao za pogodak.

Aktualni je reprezentativac Hrvatske U-21 vrste; za mlade selekcije 'vatrenih' odigrao je 31 utakmicu i zabio pet golova. Prema Transfermarktu vrijedi dva milijuna eura i ugovor s Baselom ima do 2028. godine.