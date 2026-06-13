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SUSJEDI ZA MUNDIJAL

Na jednoj kući u srednjoj Bosni postavili zastave Hrvatske i BiH. 'Dok je takvih, još ima nade...'

Piše Josip Tolić,
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Na jednoj kući u srednjoj Bosni postavili zastave Hrvatske i BiH. 'Dok je takvih, još ima nade...'
Foto: Facebook

U Dobrošinu prava navijačka priča: obitelj Jerković izvjesila i hrvatsku i bh. zastavu, a susjedi poručuju — ovako izgleda suživot

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Euforija oko Svjetskog prvenstva polako raste u Hrvatskoj, a obuhvatila je i Bosnu i Hercegovinu, čija se reprezentacija vratila na smotru nakon 12 godina i remizirala protiv Kanade 1-1 u Torontu. Neka su mjesta najavila navijanje za obje reprezentacije i organizirane prijenose, u Novom Travniku je nažalost bilo i nereda, ali jedna scena s kuće u središnjoj Bosni pokazuje što znače dobrosusjedski odnosi.

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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U selu Dobrošin u općini Gornji Vakuf, gdje 99 posto stanovništva čine Hrvati, obitelj Jerković na ogradu je izvjesila obje zastave, i onu hrvatsku i bosanskohercegovačku, objavio je lokalni portal GornjiVakuf.com.

"Svaka vam čast. Dok je ovakvih, ima nade za suživot. Do pobjede, ako Bog da", jedan je od komentara.

"To su komšije i prijatelji koji imaju poštovanje i karakter. Sretno svima do pobjede, kako našoj tako i hrvatskoj repki", piše drugi.

"Tako se poštuje svoja zemlja. Respekt za vas."

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