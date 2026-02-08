Na koga je Livaja ljut, na sebe ili Garciju? Pogledajte statistiku

Kriza Marka Livaje u Hajduku eskalirala je na subotnjem dvoboju protiv Slaven Belupa. Kapetan 'bilih' izašao je iz igre u 77. minuti, a Hajduk je pobijedio 2-0. Na klupi je vidno iznerviran nabijao po pleksiglasu i ljutito odjurio u svlačionicu. Kapetan kluba nije došao kasnije sa suigračima pozdraviti navijače.

Osim toga, hladno se rukovao s trenerom Gonzalom Garcijom i samo dodatno potvrdio kako je nezadovoljan trenutačnim statusom u klubu. Bez obzira na taj potez Španjolac je nahvalio trud kapetana nakon utakmice.

- Pokušavao je, od Marka se puno očekuje s loptom i bez lopte, nismo radili dobro presing ali nije to samo do njega. Marko je odradio neke dobre stvari, sigurno je htio više, želio je više, ali sretan sam jer je napravio što je trebao, iako je uvijek želim i očekujem više od njega.

Ljut Marko Livaja na klupi Hajduka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Livaja je ove sezone za Hajduk nastupio u HNL-u 13 puta, zabio dva i namjestio dva gola. Ovo je bio njegov drugi uzastopni nastup bez doprinosa u napadu. Zadnji gol zabio je na utakmici protiv Vukovara u 18. kolu, ali tad je ujedno dobio i crveni karton. Michele Šego, Bruno Durdov i Iker Almena bili su ozlijeđeni i nisu mogli konkurirati za susret što je otvorilo mjesto za Marka Livaju da starta od prve minute.

Na subotnjem susretu prema Sofascore aplikaciji dobio je ocjenu 6,6 te bio jedan od najlošije ocijenjenih igrača Hajduka. Samo Ante Rebić (6,4) i Anthony Kalik (6,5) dobili su manju ocjenu u domaćem sastavu.