Na Maksimir bi s Fenerbahčeom mogao doći legendarni Francuz? Turci pišu da je dogovor blizu

Još jedna senzacija prodrmala je Tursku u noći s petka na subotu. Kako navode tamošnji mediji, koje ipak treba uzimati s dozom rezerve, Fenerbahče bi uskoro mogao imati novog trenera. Jose Mourinho dobio je otkaz, a sada bi na klupu Fenera mogao doći jedan od najvećih igrača u povijesti nogometa i bivši trener Real Madrida, legendarni Zinedine Zidane!

Foto: Isabel Infantes/PRESS ASSOCIATIO

Kako javljaju neki mediji u Turskoj, početni kontakt je već ostvaren i sve ide napreduje u dobrom pravcu. Također, javljaju da bi Francuz uskoro mogao sletjeti u Istanbul i potpisati ugovor s turskim velikanom. Navodno je Zidane pozitivno reagirao na poziv Fenerbahčea te se dogovaraju sitnice oko ugovora. Fener je ostvario kontakte s Angeom Postecoglouom, Lucianom Spallettijem i Domenicom Tedescom, ali oni se nisu javili te su se u klubu sjetili Zidanea. Treba ponoviti da ovo objavljuju turski mediji te da ovo nije sasvim sigurni.

Ako se ovo stvarno ostvari, 24. rujna će na Maksimiru biti pravi spektakl jer Fener dolazi Dinamu u sklopu Europske lige. Turci su se dosta pojačali (Asencio, Ederson,...), a dolazak legendarnog Francuza bio bi im pravi vjetar u leđa. Mario Kovačević bi u tom slučaju imao ogroman zadatak ispred sebe, a moguća pobjeda nad Zidaneom podigla bi ga u nove visine.