'Na mobitelu u busu sam gledao kako ulazimo u polufinale. I pješke bih došao da ih zagrlim'

Piše Tomislav Gabelić,
Foto: DPA/PIXSELL/Sanjin Strukić/PIXSELL

"Drago mi je vidjeti da funkcioniraju kao klapa, skupa se bore, skupa pobjeđuju, skupa feštaju... Zaslužili su sve što im se događa a ja se nadam da će tako nastaviti i u polufinalu, a onda što bude..."

Rukometaši Meškova iz Bresta su u prvenstvu Bjelorusije pobijedili u gostima Mašeku 28-26, a našem nekadašnjem reprezentativnom golmanu Filipu Iviću ta će utakmica ostati u sjećanju po dugom, sedmosatnom putu do Bresta, tijekom kojeg je na slabašnoj internet vezi na svom mobitelu pokušavao pratiti ogled Hrvatske i Mađarske na Europskom prvenstvu. 

