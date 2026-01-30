"Drago mi je vidjeti da funkcioniraju kao klapa, skupa se bore, skupa pobjeđuju, skupa feštaju... Zaslužili su sve što im se događa a ja se nadam da će tako nastaviti i u polufinalu, a onda što bude..."
FILIP IVIĆ ZA 24SATA: PLUS+
'Na mobitelu u busu sam gledao kako ulazimo u polufinale. I pješke bih došao da ih zagrlim'
Čitanje članka: 5 min
Rukometaši Meškova iz Bresta su u prvenstvu Bjelorusije pobijedili u gostima Mašeku 28-26, a našem nekadašnjem reprezentativnom golmanu Filipu Iviću ta će utakmica ostati u sjećanju po dugom, sedmosatnom putu do Bresta, tijekom kojeg je na slabašnoj internet vezi na svom mobitelu pokušavao pratiti ogled Hrvatske i Mađarske na Europskom prvenstvu.
