Na Poljud stiže nekad dragi gost iz Koprivnice, ali sad su oni hit!

Iz nekog razloga u Hajduku su se odlučili ne održavati redovite press konferencije uoči svakog susreta, nego samo uoči onih važnijih. Obzirom da uoči nedjeljnog susreta sa Slaven Belupom nije održana press konferencija, nego je medijima odaslana samo pripremljena izjava trenera Valdasa Dambrauskasa, očito je da ovu utakmicu ne smatraju posebno zahtjevnom, bez obzira što im u goste dolazi momčad koja je u nizu od tri pobjede. Na koncu, i momčad koju je sam Dambrauskas pohvalio:

- Slaven dolazi na Poljud pun samopouzdanja nakon dobrog starta u sezonu i tri pobjede u nizu, ali mi moramo gledati sebe. Nikad nije zabavno izgubiti utakmicu i nakon zadnjeg poraza u Osijeku morali smo se regrupirati i vjerujem da s puno samopouzdanja ulazimo u nedjeljni susret. Trenirali smo dobro i vjerujem da smo na pravom putu da se vratimo na pobjedničke staze, pogotovo što igramo kući – kazao je Dambrauskas te dodao kako neće moći računati na Lovru Kalinića i Antonyja Kalika.

- Kod Lovre Kalinića se nije ništa promijenilo, on neće moći nastupiti protiv Slaven Belupa, ali mu se nadamo za utakmicu nakon toga, u Šibeniku. Kalik ima tri žuta kartona i ne može nastupiti, svi ostali su trenirali i pripremaju se za utakmicu.

Nije Dambrauskas ništa kazao o ozljedi i povratku Fossatija, kao ni Mikanovića koji bi također trebao propustiti nedjelju utakmicu, a nije bilo ni prilike upitat ga je li tome razlog loše stanje travnjaka o kojem smo pisali u zadnjih nekoliko dana. Umjesto toga Dambrauskas je govorio o porazu u Osijeku.

- Moramo biti samokritični, možemo mi reći da smo odigrali dobru utakmicu, ali ako igrate dobro to bi značilo i da ste pobijedili. Mi smo imali neke dobre momente, ali primili smo dva gola i gubili 2-0. Uspjeli smo se vratiti u utakmicu, imali smo dobru reakciju. Moramo učiti iz pogrešaka i napredovati, a ja vjerujem da imamo samopouzdanja i da to možemo napraviti u nedjelju. Sezona je tek počela, ima još 30 utakmica do kraja, samo ne smijemo davati tako lake poklone kao što smo ih davali kad je Osijek zabijao golove. Imali smo dosta posjeda u drugom dijelu utakmice, dosta terena je bilo pod našom kontrolom, ali to moramo napraviti odmah, od prve minute, a ne kad suparnik već vodi 2-0. Utakmica protiv Vitorije u kojoj smo postigli tri gola mora nam biti putokaz što i kako moramo napraviti. Neke momčadi su startale u sezonu dobro, neke ne toliko dobro, mi smo imali i europske obaveze, ali sada smo imali tjedan za pripreme i moramo pokazati drugačije lice.

Slaven ne osvaja puno bodova na Poljudu, ali sad stižu puni samopouzdanja.

- Nije moj zadatak da gledam momčad Slaven Belupa nego svoju momčad, kako da mi podižemo naše samopouzdanje i igramo bolje. Imali smo dosta intenzivne treninge jučer i danas, imat ćemo i sutra, dosta radimo na taktici i vjerujem da ćemo biti spremni za ono što nas čeka nedjelju.

