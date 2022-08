Stižu novi nadzornici Hajduka: Koliko klub ispunjava strategiju i što to znači za šefa Jakobušića?

Večeras će na Skupštini Hajduka biti razriješen stari te potvrđen novi Nadzorni odbor u sastavu Aljoša Pavelin, Goran Jujnović Lučić, Lukas Oliver Pavić, Dražen Zec i Roberto Bitunjac. Premda je njihova uloga isključivo nadzor, promjena bi mogla biti itekako važna, jer stari je NO davao Lukši Jakobušiću odriješene ruke da radi što želi, a pitanje je hoće li mu novi postaviti ograničenja u radu, prije svega financijska, kao i hoće li on na njih pristati.

U kakvoj situaciji novi nadzornici zatiču klub? S jedne strane Hajduk ima nikad više članova i pretplatnika, ali s druge i golemi minus, izgubljeni Superkup, ispadanje iz Europe te u ranoj fazi sezone deset bodova zaostatka za vodećim Dinamom (uz odgođene susrete s Rijekom i Goricom).

Dambrauskas je izgubio sve važne utakmice u ovoj sezoni, a u zadnjih šest upisao je pet poraza. Solidna izdanja vidjeli smo tek u dva poluvremena protiv Vitorije i Osijeka te kraćim segmentima u Puli i protiv Villarreala, sve ostalo bilo je ispod razine. Kako rezultata, tako i igre, dojma koji je momčad ostavljala na terenu te pogotovo lutanja u odabiru igračkog kadra, zbog čega je u svlačionici puno nezadovoljnih. Poput Eleza koji je nakon nesuglasica s trenerom pred odlaskom u Maccabi iz Haife. Sveukupno, daleko je to od onoga što je predsjednik Jakobušić najavljivao uoči sezone, kao i u Strategiji do 2027. godine.

Glavni strateški cilj je pozicioniranje Hajduka na 80.-100. mjestu na Uefinoj ljestvici klubova. Bili su 141., sada su 150., s tim da će do kraja sezone pasti za još par mjesta. Europski cilj bile su dva puta kvalifikacije za LP i EL, tri puta skupine KL, i to jednom do šesnaestine, jednom do osmine finala, a Jakobušić je u naletu euforije nedavno spominjao čak i europske trofeje!?

Villarreal je i s rezervama bio previsoka prepreka ove godine, a zbog lošeg koeficijenta i dogodine ih čeka neki novi Villarreal. U domaćim natjecanjima za sada su na tragu ciljeva, s tim da ove sezone moraju biti najmanje drugi.

Prosjek starosti prve momčadi morao bi biti 24-26 godina, a svake sezone promovirana po dva nova juniora. Sada je prosjek startne postave debelo iznad 26 godina, u nekim susretima bio je i preko 29!? Mladi poput Pukštasa, Šarića, Krole, Prpića, Ćubelića... odigrali su po par minuta ili tek čekaju seniorski debi, a Sentić dobiva priliku samo zbog ozljede Kalinića. Uglavnom griju klupu, a njihova uloga svodi se na popravljanje prosjeka starosti. U isto vrijeme nikad skuplja i nikad starija momčad na početku sezone ne postiže očekivane rezultate.

Saniranje akumuliranog minusa u blagajni moguće je samo europskim iskorakom ili ozbiljnijom prodajom. Europski iskorak izostaje već godinama, a još uvijek nema naznaka ozbiljnije prodaje. Jedini koji može donijeti ozbiljan novac je Stipe Biuk, sve ostalo, poput odlaska Kačaniklića, Diamantakosa, izgleda i Eleza, nisu iznosi koji bitno pomažu Hajduku. Kao što mu ne mogu pomoći ni igrači koje dovode na posudbe koje ne mogu platiti. U svom je mandatu Jakobušić povukao puno dobrih ali još i više populističkih poteza koji malo po malo dolaze na naplatu. Pitanje je samo hoće li doći na naplatu njemu i Hajduku, ili samo Hajduku...

Najčitaniji članci