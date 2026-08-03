Na Poljudu još kako - tako, ali u gostima je Hajduk baš nemoćan

Na Poljudu kako – tako, na gostovanjima – nikako! Hajdukova statistika gostujućih utakmica otkriva ozbiljan problem s kojim se momčad Gonzala Garcije suočava već duže vremena. Naime, od dolaska Garcije na Poljud momčad je odigrala 48 utakmica u kojima su upisali 25 pobjeda, uz 10 remija i 13 poraza. Učinak je to kojim nitko ne može biti zadovoljan, ali statistika gostujućih utakmica brine još i više. Na 26 gostovanja Garcijina momčad upisala je samo 10 pobjeda, uz sedam remija i čak devet poraza, s tim da su pobjeđivali momčadi poput Zire, niželigaša Cibalije, po dva puta Vukovar i Osijek koji su se u prošloj sezoni borili za opstanak...

Pokretanje videa... VIDEO Varaždin-Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Ako se uzmu u obzir samo utakmice u 2026. godini, statistika je još poraznija, u 13 utakmica Hajduk je slavio samo tri puta, protiv Osijeka, Vukovara i Istre, četiri puta su remizirali i čak šest puta poraženi. A što tek reći o početku aktualne sezone u kojoj su izgubili sva tri gostujuća susreta u kojima su primili čak osam golova, i to od Žiline, Pafosa i Varaždina... Što se događa s igračima Hajduka na gostovanjima, je li u pitanju strah, nemoć, manjak kvalitete... Za očekivati bi bilo da je u godinu i nešto dana, kroz tri odrađene pripreme i tri prijelazna roka trener Garcia uspio isprofilirati i uigrati momčad, ali očito nije uspio, ili su tri sportska direktora s kojima je surađivao, ili pokušavao surađivati, imali svoje viđenje izgleda momčadi i igračkog kadra koji su mu stavili na raspolaganje...

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Leži li možda tajna u činjenici da ih na Poljudu u prosjeku gleda oko 20.000 ljudi, koji su im vjetar u leđa a usput i velika prepreka za gostujuće momčadi? Moguće da i u tome leži dio problema, jer ako na Poljudu uspiju nadigrati Žilinu i Pafosa i pobijediti ih s po 2-0, kako ne uspijevaju barem nešto slično ponoviti i u uzvratima... Skloniji smo mišljenju da je u pitanju strah i manjak kvalitete i iskustva. Većina momčadi koje dođu na Poljud biraju zatvorenu taktiku i branjenje vlastitog gola, u kojoj je Hajduku teže dolaziti u prilike iako im je lakše igrati. U domaćim ogledima Hajduk ima posjed, lakše s loptom dolazi u zadnju trećinu, bliže je suparničkom golu i prije ili kasnije im se otvori neka prilika, zabiju neki gol kojim otvore utakmicu.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na gostovanjima je druga priča, Hajduk nema kvalitetu ostati s velikim brojem igrača u pritisku te po osvojenoj lopti nastaviti kontinuirani napad. Tako bi sačuvali energiju i snagu i što je važnije otvorili više priliku za gol dok je suparnička obrana još nepostavljena. Pomogao bi i koji gol iz prekida, ali to je posebna priča, Hajduk ni u tom segmentu baš ne briljira. Hajduk dakle nema agresiju i trkačku moć da bi visoko pritisnuli suparnika, nemaju individualnu kvalitetu realizirati i ono malo prilika koje stvore, pogotovo bez Livaje u pravoj formi, a ne briljiraju ni u prekidima...

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zbog svega navedenoga igra se svodi na jalovi posjed i pokušaje koji nerijetko završavaju izgubljenim loptama i suparničkim kontra napadima koje je na širokom prostoru jako teško braniti. A ako se i stignu vratiti i obraniti, opet im treba jako puno vremena za organizaciju napada, za pas igru iz zadnje linije prema prednjoj... Moglo bi se reći i da je Hajdukova igra pročitana knjiga, i vrapci na grani znaju da se lijevi bek Hrgović u gradnji napada uvlači u sredinu, da obrana ostaje s trojicom u zadnjoj liniji, da se kroz pas igru traži višak prema naprijed... i da sve to ide presporo.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Garcia je imao više od godinu dana da bi posložio igru, isprofilirao momčad i uvježbao prekide. I za sada je samo dijelom uspio... Doduše, na ruku mu nisu išle okolnosti, česte smjene na poziciji sportskih direktora, česte primjene igračkog kadra..., ali dijelom je i sam za to kriv, jer kako god okrenuli ovu priču, na koncu on u svlačionici i dalje ima puno vrjedniju momčad nego li kolega mu Ricardo Sa Pinto iz Pafosa, o Nikoli Šafariću i Pavolu Stanu da ne govorimo, kao ni o idućem kod kojeg gostuje - treneru Žalgirisa Andriusu Skerli... Može li Robert Graf na tržištu pronaći svježu krv koja će donijeti više kvalitete i samopouzdanja aktualnoj momčadi, može li Garcia pronaći načina kako ubrzati igru i stvarati više prilika te pogotovo povratiti narušeno samopouzdanje momčadi na gostovanjima? Sve su to pitanja na koja će obojica morati što prije naći odgovore i rješenja, jer sezona nije dobro počela...