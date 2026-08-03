Hajduk može na Grafov bivši klub ili švedskog velikana u koji je ulagao i Zlatan Ibrahimović

Hajduk je saznao moguće protivnike u play-offu Konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu izbaci litavski Žalgiris, splitski klub za ulazak u ligašku fazu igrat će protiv pobjednika dvoboja poljskog Rakówa i švedskog Hammarbyja. Ždrijeb je tako Hajduku ponudio dva vrlo različita moguća protivnika. Raków posljednjih godina pripada vrhu poljskog nogometa, a uz njega se veže i nekoliko dobro poznatih hrvatskih imena. Hammarby, s druge strane, nema bogatu trofejnu riznicu, ali iza sebe ima jednu od najvećih i najglasnijih navijačkih baza u Skandinaviji.

Hajduk će najprije morati odraditi posao protiv Žalgirisa. U Konferencijsku ligu preselio se nakon ispadanja od ciparskog Pafosa u kvalifikacijama za Europsku ligu, dok je prethodno izbacio slovačku Žilinu. Ako preskoči i litavsku prepreku, posljednji suparnik na putu prema europskoj jeseni bit će Raków ili Hammarby.

Bivši poslodavci sportskog direktora Hajduka

Poljski klub posljednjih je godina doživio najveći uspon u svojoj povijesti. Raków Częstochowa vratio se 2019. godine u Ekstraklasu, a potom u samo nekoliko sezona postao jedan od najuspješnijih poljskih klubova. Osvojio je dva Kupa Poljske i dva Superkupa, a u sezoni 2022./2023. prvi put postao je prvak države. Posebno zanimljivu poveznicu Hajduka i Rakówa predstavlja Robert Graf, aktualni sportski direktor splitskog kluba. Graf je prije dolaska na Poljud radio upravo u Rakówu i sudjelovao u stvaranju momčadi koja je osvojila najveće trofeje u klupskoj povijesti.

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Jedan od poslova koji najbolje oslikavaju tadašnju Rakówovu transfernu politiku bio je dolazak Ante Crnca. Poljaci su hrvatskog napadača doveli iz Slavena za otprilike milijun eura, a samo godinu dana poslije prodali ga Norwich Cityju za višestruko veći iznos. Graf je tada objašnjavao kako je Raków Crncu ponudio ono što mu veći europski klubovi nisu mogli jamčiti - ozbiljnu minutažu i priliku za nastupe u europskim utakmicama. Upravo je razvoj mladih igrača i njihova kasnija prodaja postala važan dio Rakówova modela.

Rakow na hrvatski pogon

Hrvatska veza s poljskim klubom nije nestala Grafovim odlaskom. Za Raków igra Fran Tudor, bivši nogometaš Hajduka koji je u Poljsku stigao 2020. godine i s klubom osvojio najveće trofeje. Ovoga ljeta pridružio mu se i bivši Dinamov veznjak Marko Bulat. Raków je europsku sezonu otvorio vrlo uvjerljivo te je u drugom pretkolu Konferencijske lige s ukupnih 7-1 izbacio maltešku Vallettu. Ako Poljaci prođu Hammarby, a Hajduk Žalgiris, Graf bi se tako vrlo brzo nakon dolaska u Split mogao suočiti sa svojim bivšim klubom.

U Hammarby uložio i Ibrahimović

Druga moguća prepreka Hajduku dolazi iz Stockholma. Hammarby je jedan od najpopularnijih švedskih klubova, iako njegova trofejna zbirka nije velika. Klub je osnovan 1915. godine, a prvi i zasad jedini naslov prvaka Švedske osvojio je 2001. godine. Švedski kup osvojio je 2021. Ono po čemu se Hammarby posebno izdvaja jesu njegovi navijači. Klub tradicionalno ima jednu od najvećih posjećenosti u Skandinaviji, a 2022. godine prosječno je njegove domaće utakmice pratilo više od 26 tisuća gledatelja.

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Navijačka kultura duboko je povezana sa stockholmskom četvrti Södermalm, iz koje klub potječe. Prije prve domaće utakmice u sezoni navijači tradicionalno organiziraju veliki marš ulicama Stockholma, dok prije utakmica na stadionu pjevaju klupsku neslužbenu himnu "Just idag är jag stark". Dio vlasničke strukture Hammarbyja svojedobno je postao i Zlatan Ibrahimović, što je klubu donijelo dodatnu pozornost izvan granica Švedske, ali i izazvalo burne reakcije navijača Malmöa, kluba u kojem je Ibrahimović započeo profesionalnu karijeru.

Hammarby je u drugom pretkolu Konferencijske lige izbacio belgijski Charleroi. Nakon 0-0 u Stockholmu, Šveđani su u uzvratu slavili 2-1 nakon produžetaka i izborili dvoboj s Rakówom.

Play-off Konferencijske lige igra se 20. i 27. kolovoza. Pobjednik tog dvoboja izborit će mjesto među 36 klubova u ligaškoj fazi natjecanja, u kojoj će svaka momčad odigrati šest utakmica.

*Uz korištenje AI-ja