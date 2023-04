Na pomolu spektakularni turnir četiri najbolja svjetska teškaša. Evo što bi to značilo za Hrgovića

Moja iduća borba zakazana je za prosinac. Nije idealno, ali sve je to dio šire slike, napisao je Anthony Joshua (33) na Instagramu samo nekoliko dana nakon pobjede nad Jermaineom Franklinom 1. travnja.

Bivši prvak u teškoj kategoriji slavio je protiv Franklina jednoglasnom odlukom sudaca, a nakon pobjede najavio je - u ring se vraćam za 12 tjedana! No, izgleda da su se okolnosti promijenile. Joshua je tako najavio da ga nema u ringu do prosinca, ali očito je Britanac dio velike priče.

Koliko velike? Pa, poznati novinar TalkSPORT-a, Simon Jordan, tvrdi da je Joshua uključen u jedinstveni turnir s Deontayjem Wilderom, Oleksandrom Usikom i Tysonom Furyjem. Boks ovakav događaj ne pamti, a cilj bi bio dobiti apsolutnog vladara teške kategorije.

- Puno se toga trenutno događa. Postoji glasina u kojoj postoji nekog temelja, a to je da se niz borbi trenutno dogovara na Bliskom istoku, a uključuje Furyja, Usika, Joshuu i Wildera - rekao je Jordan i potom objasnio kako bi to funkcioniralo.

- Održale bi se tri borbe, a to su Fury protiv Usika i Wilder protiv Joshue. Onda bi se dva pobjednika ponovno našla na Bliskom istoku za borbu apsolutnog prvaka. To bi bio dobar razlog zašto se Anthony Joshua ne bori do prosinca. Kad vidite ovu postavu, novac radi razliku, a Bliski istok će rado platiti taj novac - zaključio je Jordan.

Što s Hrgovićem?

Filip Hrgović je na profesionalnom omjeru od 15 pobjeda i nula poraza, a 12 je puta pobijedio protivnika nokautom. Hrgović je pobjedom protiv Kineza Zhileija Zhanga postao obavezni izazivač za IBF-ov pojas, koji je u vlasništvu Ukrajinca Oleksandra Usika.

IBF je 9. siječnja promijenio prioritete. Odlučili su da će Usik prvo obraniti WBA pojas, a tu je obavezni izazivač Daniel Dubois. Najviše je tad izgubio upravo Filip.

Tako je Usik, može se reći, 'izgubljen' za Hrgovića u bliskoj budućnosti, pa je Filip izabrao novu želju - Anthonyja Joshuu. Međutim ni slavni Britanac nije opcija za hrvatskog boksača.

Joshua je sam najavio da će u ring ponovno ući tek u prosincu, a podsjetimo, Filip nije bio u ringu još od kolovoza. Teško je reći da se u Hrgovićevom kampu upalio alarm, ali stoji da je situacija daleko od idealne.

