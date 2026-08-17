Na Rimčevoj stazi jurit će bolidi koje su napravili studenti. Evo što donosi spektakl u Gorici

Još samo nekoliko dana ostalo je do početka Formula Student Alpe Adria 2026., velikog međunarodnog natjecanja koje će od 18. do 23. kolovoza okupiti najbolje studentske inženjerske timove na testnoj stazi Bugatti Rimac u Mičevcu kod Velike Gorice. Na ovogodišnjem izdanju sudjelovat će čak 94 ekipe iz 24 zemlje, odnosno više od 2500 natjecatelja i članova timova.

Događaj se održava uz podršku Grada Velike Gorice i Turističke zajednice Velike Gorice, a službeni natjecateljski dio počinje u utorak, kada će timovi prolaziti registraciju te detaljne tehničke i sigurnosne kontrole. Za javnost će se vrata otvoriti u četvrtak 20. kolovoza, čime počinje četverodnevni program ispunjen utrkama, tehnologijom i sadržajima za posjetitelje.

Prve dinamičke discipline na rasporedu su u četvrtak od 15 sati. Studenti će se natjecati u ubrzanju na 75 metara, dok će Skid Pad pokazati koliko su njihovi bolidi sposobni držati bočno prianjanje i precizno prolaziti zadanu putanju. Natjecanja u tim disciplinama nastavit će se i u petak prijepodne.

Foto: Student Alpe Adria

Posebna atrakcija petka bit će Driverless Challenge, u kojem će od 15 do 17 sati na stazu izaći bolidi bez vozača. Time će studenti pokazati i koliko su uspješno razvili autonomne sustave svojih vozila.

Dan će završiti u znaku dva posebna događaja. Najprije će se u 18 sati svi timovi okupiti za zajedničku panoramsku fotografiju, a sat vremena poslije uslijedit će Formation Lap. Svi bolidi tada će istodobno izaći na stazu, što će biti jedinstven prizor tijekom cijelog natjecateljskog tjedna.

Subota je rezervirana za Autocross, koji će se voziti od 8:30 do 19 sati. Riječ je o kratkoj, ali izrazito tehnički zahtjevnoj vožnji u kojoj preciznost i reakcija vozača igraju veliku ulogu. Ostvareni rezultati pritom neće biti važni samo za bodove, već će odrediti i startni red za nedjeljni vrhunac natjecanja.

Veliko finale održat će se u nedjelju, 23. kolovoza, kada je na rasporedu Endurance. Najzahtjevnija disciplina Formula Studenta pred bolide postavlja zadatak dug 22 kilometra, uz obveznu izmjenu vozača na polovici utrke. U toj se disciplini na najvećem ispitu nalaze praktički svi ključni dijelovi bolida – od pogona i baterija do aerodinamike i same konstrukcije. Zbog najvećeg broja bodova upravo Endurance vrlo često odlučuje o ukupnom pobjedniku.

Jedna od posebnosti natjecanja je i otvorenost paddocka. Posjetitelji će moći prići bolidima, promatrati rad studenata i razgovarati s ekipama koje su ih same projektirale i izradile. Za publiku će biti zatvorene samo staza i zone u kojima se odvijaju dinamičke discipline.

Foto: Student Alpe Adria

Organizatori su pripremili i brojne sadržaje izvan same staze. Posjetitelji će moći isprobati simulatore, sudjelovati u interaktivnim radionicama i obići izložbene prostore partnera, a u subotu će biti dostupne i otvorene simulacijske sesije. Na info punktu moguće je prijaviti se za vođene ture kroz natjecanje, što bi posebno moglo koristiti posjetiteljima koji se prvi put susreću s Formula Student natjecanjem.

Poseban naglasak stavljen je na mlade i obitelji. Studenti, djeca do 18 godina u pratnji roditelja te osobe s invaliditetom i njihova pratnja imaju besplatan ulaz. Jednodnevne ulaznice za četvrtak i petak stoje 10 eura, dok su za subotu i nedjelju 15 eura. Ulaz za sva četiri dana može se kupiti za 30 eura, a dostupne su i VIP ulaznice za zonu s terasom i pogledom na stazu. Ulaznice se mogu nabaviti putem sustava Entrio.

Najmlađima je namijenjen ForSTEM festival, koji će se održati u srijedu 19. kolovoza od 14 do 16 sati. Kroz praktične aktivnosti, inženjerske sadržaje i vođeni obilazak organizatori će djeci i mladima približiti STEM područje. Za sudjelovanje je potrebna prethodna prijava.

Gledateljska zona u četvrtak se otvara u 15 sati, u petak već u 8 sati, a zbog Formation Lapa program će trajati dulje. Subotom je publika dobrodošla od 8 do 19 sati, a nedjeljom od 10 do 19 sati. Ulaznice omogućuju višekratan ulazak, pa posjetitelji mogu tijekom dana napustiti prostor i ponovno se vratiti.

U međuvremenu će se u pozadini događaja odvijati još jedna velika priča. Kamp na prostoru NK Kurilovec u Velikoj Gorici otvara se već 16. kolovoza i tijekom natjecanja postat će privremeni dom za više od 2500 sudionika. Studenti iz 24 zemlje ondje će dijeliti prostor, iskustva i znanje, ali i popravljati te usavršavati svoje bolide nerijetko do kasnih noćnih sati kako bi spremni dočekali sljedeći dan na stazi. Kamp je zatvoren za javnost i namijenjen isključivo natjecateljima.

Za posjetitelje će na lokaciji biti dostupna i ugostiteljska ponuda. Budući da se velik dio programa odvija na otvorenom, organizatori preporučuju zaštitu od sunca, dovoljno vode, kapu i udobnu obuću.

Formula Student Alpe Adria tako će tijekom šest dana u Mičevcu okupiti novu generaciju inženjera, konstruktora i ljubitelja motorsporta. Od 20. kolovoza dio tog svijeta moći će iz neposredne blizine upoznati i publika – uz studentske bolide, autonomnu tehnologiju, natjecateljsku atmosferu i atraktivne discipline na stazi.