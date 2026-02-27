Na Rujevicu dolazi milijarder ili bivši dinamovac i hajdukovac? Ovo su mogući protivnici Rijeke

Nogometaši Rijeke prolaskom protiv Omonije u šesnaestini finala Konferencijske lige osigurali su nove dvije utakmice u Europi i u ožujku. Tamo ih čeka jedan od osam nositelja, momčadi koje su kroz ligašku fazu pokazale najviše i preskočile jednu nokaut rundu. I to dva prvoplasirana sastava, francuski Strasbourg ili poljski Raków Częstochowa, odluka pada u 14 sati, prva se utakmica igra na Rujevici 12. ožujka, uzvrat je u Francuskoj ili Poljskoj. Iako su oba kluba na papiru favoriti, njihove priče potpuno su različite. Jedan je projekt američkog konzorcija koji ga je pretvorio u satelit Chelseaja, dok je drugi čudesna priča o lokalnom usponu, ali ne bez vlastitih kontroverzi.

Projekt BlueCo: Izgubljeni identitet i bijes navijača u Strasbourgu

Racing Club de Strasbourg Alsace, klub bogate povijesti i dubokih korijena u regiji Alsace, danas proživljava najturbulentnije razdoblje modernog doba. Nakon što su 2011. bankrotirali i bili prisiljeni krenuti ispočetka iz pete lige, vratili su se u vrh francuskog nogometa 2023. kad ih je preuzeo konzorcij BlueCo na čelu s američkim milijarderom, 52-godišnjim Toddom Boehlyjem (procijenjena imovina mu je 9,3 milijarde dolara!), koji je godinu ranije kupio i slavni Chelsea. Obećanje je bilo jasno: Strasbourg neće postati "filijala" ili "klub hranilica". No, stvarnost je ubrzo demantirala te riječi.

Foto: David Klein/REUTERS

U klub je uložio ogroman novac, samo u ljeto 2025. potrošio je rekordnih 111 milijuna eura na pojačanja. Međutim ta financijska injekcija došla je s visokom cijenom. Strasbourg je postao poligon za razvoj i "parkiranje" Chelseajevih igrača. Igrači poput Mamadoua Sarra, Andreya Santosa i Davida Datra Fofane neprestano su se selili na relaciji London - Strasbourg, a kap koja je prelila čašu bio je potez početkom 2026. kada je BlueCo usred sezone "povukao" trenera Liama Roseniora iz Francuske kako bi preuzeo klupu Chelseaja. Lokalni mediji i navijači taj su potez opisali kao čin "sportskog vandalizma".

Navijači, predvođeni grupom Ultra Boys 90, od početka su izražavali duboko nezadovoljstvo. Na tribinama stadiona Stade de la Meinau redovito su se pojavljivali transparenti s porukama poput "Boehly nije dobrodošao", a vrhunac cenzure dogodio se kada je osiguranje zabranilo unošenje transparenta s citatom klupskog predsjednika: "Chelsea ne odlučuje što se događa u Strasbourgu". Za navijače je to bio dokaz da je njihov klub izgubio identitet i postao tek "tim broj dva BlueCo FC-a".

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Simbol odnosa snaga postao je kapetan momčadi, nizozemski napadač Emanuel Emegha (23). Nakon što je dogovorio ljetni prelazak u Chelsea, navijači su ga dočekali zvižducima i transparentom "Pijune BlueCo-a, vrati kapetansku traku". Emeghu su kasnije suspendirali zbog neprimjerenih izjava u kojima je priznao da je mislio da je Strasbourg u Njemačkoj, ali pravi razlog tinjajućeg sukoba bila je njegova sudbina kao još jednog igrača predodređenog za put prema Stamford Bridgeu. Unatoč internoj krizi, Strasbourg je na terenu djelovao moćno, predvođen izrazito mladom momčadi čiji je prosjek godina (21,4) bio najniži u pet najjačih europskih liga. Koja vrijedi 293,75 milijuna eura, gotovo deset puta više od hrvatskog prvaka.

Dakako, to znači i pojedinačnu veću vrijednost igrača, njih čak 13 ima dvoznamenakstu cifru u kućici, među kojima se ističe Nigerijac s nizozemskom putovnicom Emmanuel Etegha (23), zabio je sedam golova ove sezone i stoji čak 28 milijuna eura. Prate ga dvojica Argentinaca vrijednih po 25 milijuna eura, Valentin Barco (21) i Joaquin Panichelli (23). Trener momčadi od početka ove godine je bivši mladi engleski reprezentativac Gary O'Neil (42), koji ima iskustvo i Bournemoutha i Wolverhamptona. Klub je trenutačno sedmi na ljestvici francuske Ligue 1, što je pozicija koju je držao i na kraju prošle sezone.

Put Strasbourga do osmine finala Konferencijske lige

4. pretkolo: Brondby (0-0 kući, 3-2 u gostima)

(0-0 kući, 3-2 u gostima) 1. kolo: Slovan u gostima (pobjeda 2-1)

u gostima (pobjeda 2-1) 2. kolo: Jagellonia kući (1-1)

kući (1-1) 3. kolo: Häcken u gostima (pobjeda 2-1)

u gostima (pobjeda 2-1) 4. kolo: Crystal Palace kući (pobjeda 2-1)

kući (pobjeda 2-1) 5. kolo: Aberdeen u gostima (pobjeda 1-0)

u gostima (pobjeda 1-0) 6. kolo: Breidablik kući (pobjeda 3-1)

Poljsko čudo: Navijač kao vlasnik i mrlja s tribina

Potpuno suprotan put ima Raków Częstochowa, klub koji je postao sinonim za nogometnu renesansu u Poljskoj. Osnovan 1921. godine, Raków je desetljećima bio niželigaš, a još 2001. natjecao se u četvrtom rangu. Sve se promijenilo 2014. dolaskom vlasnika Michała Świerczewskog, tehnološkog poduzetnika i strastvenog navijača kluba koji je kao dječak gledao ispadanje Rakówa u niže lige i obećao da će ga jednog dana vratiti na vrh.

Foto: EVA KORINKOVA/REUTERS

Obećanje je i ispunio. Pod vizionarskim vodstvom trenera Mareka Papszuna, klub je ostvario nevjerojatan uspon. Osvojio je dva poljska kupa (2021., 2022.), a 2023. ispisao povijest osvojivši svoj prvi naslov prvaka Ekstraklase. Raków, čiji je nadimak "Medaliki" (Medaljoni) povezan s vjerskim značajem grada Częstochowe kao poznatog marijanskog svetišta, postao je priča o uspjehu izgrađenom na strategiji i strasti, a ne na stranom kapitalu. Procjenjuje se da momčad vrijedi oko 42 milijuna eura, što je neusporedivo manje od budžeta kojim raspolaže Strasbourg i tek nešto više iznad riječkog. Igraju na skromnom stadionu kapaciteta svega 5500 mjesta koji nema uvjete za Europu, pa nju igraju u 80 kilometara udaljenim Katowicama.

Ipak, ni njihova priča nije bez skandala. Tijekom kvalifikacija za Konferencijsku ligu u ljeto 2025., njihov susret s izraelskim Maccabijem iz Haife prerastao je u međunarodni incident. Navijači Maccabija istaknuli su uvredljiv transparent "Ubojice od 1939.", aludirajući na ulogu Poljaka u Holokaustu. Incident je izazvao žestoku reakciju poljskog državnog vrha, a Uefa je pokrenula disciplinski postupak protiv oba kluba. Ta je epizoda bacila sjenu na inače bajkovitu priču o usponu kluba iz malog poljskog grada na vrh europske scene.

Važnu ulogu u Rakowu imaju čak trojica hrvatskih nogometaša. Kapetan je Zoran Arsenić (31), bivši igrač Osijeka i Rijeke, koji je u klubu pet godina. Još duži staž ima bivši hajdukovac Fran Tudor (30), a prošlo ljeto pridružio im se i Marko Bulat (24), bivši igrač Dinama. Najvrjedniji igrač u svlačionici je Norvežanin Jonatan Braut Brunes (25, šest milijuna eura), napadač sa 17 golova ove sezone. I oni imaju mladog trenera, Lukasz Tomczyk ima tek 37 na leđima, a u klubu je nešto više od dva mjeseca. Rakow je u poljskom prvenstvu tek peti, lani je bio doprvak, ali prvenstvo je sasvim ludo jer je od prvog do sedmog mjesta razlika samo četiri boda i svakakvi su scenariji još mogući.

Put Rakowa do osmine finala Konferencijske lige

2. pretkolo: Žilina (3-0, 3-1)

(3-0, 3-1) 3. pretkolo: Maccabi Haifa (0-1, 2-0)

(0-1, 2-0) 4. pretkolo: Arda (1-0, 2-1)

(1-0, 2-1) 1. kolo: Universitatea Craiova kući (pobjeda 2-0)

kući (pobjeda 2-0) 2. kolo: Sigma Olomouc u gostima (1-1)

u gostima (1-1) 3. kolo: Sparta Prag u gostima (0-0)

u gostima (0-0) 4. kolo: Rapid kući (pobjeda 3-1)

(pobjeda 3-1) 5. kolo: Zrinjski kući (pobjeda 1-0)

(pobjeda 1-0) 6. kolo: Omonia u gostima (pobjeda 1-0)