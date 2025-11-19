Na Savi opet padaju velikani! 'Ovo su veliki borci, srčani igrači i zato im dajem slobodan dan'

Kakav dekor na tribinama, kakav protivnik, takav i ishod. Savršen! Mirnom i preciznom rukom, u trenucima kad je normalno da vam barem malo zatitra, Ivan Nagaev zabio je kazneni udarac u zadnjoj sekundi. Za vaterpoliste Mladosti šesti gol u zadnjoj četvrti, ukupno 14. i, najvažnije, pobjednički. Grčki prvak Olympiacos položio je oružje na bazenu uz Savu (14-13), na kojemu je u završnici treće četvrtine vodio 10-7. Već mu se nazirala iza ugla i četvrta pobjeda, ali... Ali, možda najbolje da pročitate trenerove riječi.

- Bili smo na minus 3, no snaga ove momčadi jesu hrabrost i karakter. Ta vjera nas je vodila dalje. Nismo posustajali ni u jednom trenutku. Ovo je momčad velikih boraca, srčanih igrača, ali to su sve hrvatski reprezentativci. Njima to nije nepoznanica.

Tako će Zoran Bajić. "Šef" kojemu, primjerice, nije nepoznanica nagraditi autore ovakve večeri na Savi.

- Mogu im odati veliko priznanje i zato im dajem slobodnu srijedu.

Utakmica 4. kola vaterpolske Lige prvaka: Mladost - Olympiakos | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Tako to jednostavno nekad izgleda. Doduše, već smo i zaboravili kako izgleda kako je to kad na Savi padaju europski velikani. Pao je nedavno na Savi i Radnički, trenutno izrazito moćan sastav, no taj se klub još mora nakuptii trofeja i trofeja da bi mu itko uopće mogao prištiti etiketu velikana. Olympiacos velikan svakako jest, dvostruki europski prvak, koji u redovima ima, za mnoge, trenutno najboljeg igrača svijeta, Mađara Gerga Zalankija. Taj je u Pireju u prvoj utakmici Mladosti utrpao šest komada. Zagreb? Ostao je na jednom. Doduše, kad u momčadi imate koncentraciju kvalitete kakvu ima Olympiacos, onda ni zaustavljanje Zalankija ne znači da ste bez problema spremili bodove u džep.

A Mladost ih je u četiri kola spremila devet, kao i Olympiacos. Prolazak u drugi krug posve je realan i mogla bi ga Mladost potvrditi već u sljedećem kolu početkom prosinca kad gostuje u Kragujevcu.