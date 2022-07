Na Škupi u Ligi prvaka za 60 kn, najskuplja karta za svačiji džep

Foto: PIXSELL, 24sata

Dinamo u utorak od 21 sat kreće u novu europsku sezonu. Zagrepčani će u 2. pretkolu Lige prvaka dočekati makedonski Škupi, kvalitetnog suparnika, ali i momčad od koje u Maksimiru ne bi trebalo strahovati. Da, na gostujućoj klupi sjedi i legenda "plavog" kluba Goce Sedloski, no kvaliteta je uvelike na Dinamovoj strani. POGLEDAJTE VIDEO: - Sutra za nas kreće vrlo važno natjecanje, europske utakmice. Škupi smo pogledali u dosadašnje dvije utakmice, radi se o momčadi koja je suvereno osvojila prvenstvo Makedonije. Zabijaju dosta golova, efikasni su, a malo golova primaju. No, držim da je Dinamo favorit, to govori i gostujući trener, prihvaćam tu ulogu. Bolji smo, ali moramo to pokazati na terenu, osigurati prolazak i napraviti iskorak ka boljoj igri i formi - rekao je trener Dinama Ante Čačić. A svi zaintersirani za susret zagrebačke momčadi u drugom pretkolu Lige prvaka moći će kupiti pojedinačne ulaznice, koje se kreću u rangu od 60 do 100 kuna. Dakle, na sudar u Europi može se po vrlo pristupačnim cijenama s tim da niti one najskuplje nisu pretjerane. Cijeli Sjever košta 60 kuna bilo da se radi o tribini gore ili dolje. Razlika je na Zapadu gdje je cijena za gornju tribinu 80 kuna dok će donja koštati 100 kuna. Istočna tribina i dalje nije u upotrebi, a južna je namijenjena gostujućim navijačima. Mogu se pribaviti i godišnje ulaznice s kojima bi vlasnik imao pristup svim domaćim susretima Lige prvaka u grupnoj fazi ukoliko Dinamo izbori istu. Također, godišnja ulaznica osigurava i sve domaće utakmice Europske lige, kao i Kupa. Vlasnici godišnjih ulaznica imat će pravo prvokupa za sve gostujuće utakmice u svim natjecanjima. Najčitaniji članci