Osijek je razbio Šibenik na Šubićevcu 4-0, a nakon utakmice trener 'narančastih' Krunoslav Rendulić bio je očekivano razočaran:

- Bili smo loši, pali smo bez ispaljenog metka. Ako misliš dobiti utakmicu, treba imati pravi pristup. Ako toga nema, onda nešto ne valja. Posebno kada se boriš za ostanak, pristup mora biti bolji. Opet gubimo iz prekida, uvijek na isti način, onda to nije normalno. To je stvar odgovornosti. Zašto je pristup ovakav? Vidjet ćemo, analizirat ćemo. Prečesto se događa ovo. Igrači moraju shvatiti da ništa nije gotovo, i kada smo imali veliku prednost isto sam govorio. Ako iz ovoga izvučemo pouku onda on neće biti bolan - rekao je Rendulić.

Na Šubićevcu je na poluvremenu i nestalo struje te nije bilo rasvjete. Stoga je pauza na poluvremenu trajala dosta dugo, a trener Osijeka Nenad Bjelica otkrio je da to još nije doživio:

- Čestitke dečkima, odlično su se prilagodili terenu i uvjetima. Ulazak u drugo poluvrijeme bio je odlučujući za utakmicu. Imali smo psihološki loš tjedan, ali momčad je pokazala mentalnu snagu. Pauza je bila duga, ovo još nisam doživio u karijeri, ali snašli smo se odlično.

Osijek je i dalje drugi s dva boda manje od prvoplasiranog Dinama, a Šibenik se nalazi na šestom mjestu.