Zbog priče 24sata: Dinamo je ugostio Gorana Adamovskog, najvećeg dinamovca u Skoplju

Tako to rade veliki klubovi. I oni kojima je stalo do svojih navijača. Danas smo u 24sata objavili priču o 40-godišnjem Goranu Adamovskom, najvećem dinamovcu u cijelom Skoplju. Veliki navijač "modrih" svoju je ljubav prema zagrebačkom klubu okrunio s tri tetovaže posvećene Dinamu, a kako Goran sam kaže "on ne navija, već živi za Dinamo".

Tu su priču tijekom današnjeg dana na web portalu 24sata pročitali i čelni ljudi Dinama, pa odmah odlučili uoči utakmice sa Škupijem ugostiti Gorana Adamovskog i sve objavili na službenim stranicama. Tako ga pozvati u svoj hotel, popiti kavu s njim, dati mu priliku da upozna igrače i na kraju mu pokloniti dres Dinama. Goran Adamovski je bio oduševljen takvom gestom "modrih", a ugodno druženje čelnici kluba i veliki navijač Dinama ovjekovječili su zajedničkom fotografijom.

POGLEDAJTE VIDEO

- Ljudi, ja ne navijam za Dinamo, ja živim za Dinamo. Ako pričam o nogometu, onda pričam o Barceloni ili Realu, ali ako pričam o Dinamu onda pričam o načinu života. Za Dinamo se ne navija, za Dinamo se živi. Prva utakmica na koju sam došao u Maksimir bila je Dinamo - Celtic (3-0) 1998. godine. Još se radila sjeverna tribina, imao sam tek 16 godina, sam sam vlakom iz Skoplja išao za Zagreb - poručio nam je između ostalog u intervjuu veliki navijač Dinama.

Goran Adamovski je tako danas upoznao svoje idole, Arijana Ademija i Stefana Ristovskog, popričao i dobio priliku za fotografiju s njima, zaželio im puno sreće u današnjem dvoboju. Naravno, on će i danas biti na tribinama Toše Proeski Arene, svim srcem još jednom u svojoj rođenoj zemlji, u svom gradu biti uz Dinamo. Kao što je to bio 2016. godine kada su "modri" na istom stadionu igrali protiv Vardara.

