Slavit će LGBTQ prava na SP-u u utakmici onih koji ih proganjaju

Ždrijeb je ponekad zaista okrutan, a ponekad nevjerojatno ironičan. Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine, koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, donijet će bizarnu situaciju. U Seattleu, gradu poznatom po svojoj otvorenosti i podršci LGBTQ+ zajednici, odigrat će se takozvana "pride utakmica". Sudbina je htjela da na toj utakmici, posvećenoj slavljenju različitosti i ljubavi, snage odmjere reprezentacije Irana i Egipta, dvije države s izrazito represivnim zakonima prema queer osobama.

Seattle, grad poznat po grunge glazbi, tehnološkim divovima i snažnom liberalnom duhu, odlučio je iskoristiti Svjetsko prvenstvo za promociju vrijednosti koje zastupa.

Utakmica zakazana za 26. lipnja, koja pada usred globalnog Mjeseca ponosa i lokalnog vikenda ponosa, trebala je biti spektakl inkluzivnosti. Organizatori su zamislili Lumen Field stadion u duginim bojama, poruke podrške i cjelodnevno slavlje za LGBTQ+ zajednicu, s ciljem da se pošalje snažna poruka cijelom svijetu.

Foto: PABLO SANHUEZA/REUTERS

Iz organizacijskog odbora grada Seattlea poručili su kako je njihov cilj jasan. Žele iskoristiti ogromnu, globalnu pozornicu koju donosi Svjetsko prvenstvo kako bi "stvorili trajni utjecaj koji educira svijet". Unatoč ždrijebu, od plana ne odustaju, naglašavajući da je upravo ovakav rasplet događaja razlog više da se ustraje u borbi za jednakost.

Ždrijeb koji je šokirao svijet

A onda je stigao ždrijeb i donio hladan tuš. Kuglice su spojile baš Iran i Egipat, dvije države u kojima su prava LGBTQ+ osoba ne samo ugrožena, nego se njihovo postojanje aktivno proganja i kažnjava. Situacija s ljudskim pravima u Iranu, posebno za LGBTQ+ osobe, jedna je od najgorih na svijetu.

Prema iranskom kaznenom zakonu, koji se temelji na strogom tumačenju šerijatskog prava, istospolni odnosi smatraju se teškim zločinom. Kazne su brutalne i kreću se od desetaka udaraca bičem i dugogodišnjih zatvorskih kazni pa sve do smrtne kazne, koja se i dalje provodi. Država ne samo da ne pruža nikakvu zaštitu queer pojedincima, već ih sustavno proganja.

Foto: Wana News Agency/REUTERS

Vlast se smatra jednom od najhomofobnijih na planetu, a svako javno iskazivanje podrške LGBTQ+ pravima smatra se propagandom protiv sustava. Za iranske nogometaše, sama činjenica da igraju na "Pride utakmici" mogla bi predstavljati ogroman rizik po povratku u domovinu.

Egipat 'lovi' homoseksualce preko aplikacija

Iako Egipat u svom zakonodavstvu nema eksplicitan zakon koji kriminalizira homoseksualnost, vlasti koriste druge, vrlo rastezljive zakone kako bi progonile LGBTQ+ zajednicu. Najčešće se pozivaju na zakone o "razvratu", "javnom moralu" i "javnom redu". U praksi, to znači da policija može uhititi bilo koga za koga sumnja da je homoseksualac.

Posljednjih godina zabilježen je porast uhićenja, a policija se koristi i modernom tehnologijom. Postavljaju lažne profile na aplikacijama za upoznavanje kako bi namamili i uhitili gej muškarce. Jednom uhićeni, suočavaju se s nasiljem, zlostavljanjem i društvenom stigmom koja im uništava živote.

Fifa na skliskom terenu

Ova situacija stavlja i Fifu, krovnu svjetsku nogometnu organizaciju, u vrlo neugodan položaj. Dok s jedne strane promoviraju kampanje poput "No Discrimination", s druge strane dopuštaju sudjelovanje zemljama koje sustavno krše temeljna ljudska prava.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Sjećanja na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. još su svježa. Tada je Fifa zabranila europskim kapetanima nošenje 'OneLove' traka u duginim bojama pod prijetnjom sportskih sankcija, što je izazvalo bijes javnosti. Sada se postavlja pitanje hoće li krovna organizacija, na tlu liberalnog SAD-a, zauzeti čvršći stav ili će ponovno igrati na kartu neutralnosti.