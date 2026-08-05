ŠOKANTAN VIDEO Nogometaš (24) poginuo od udara munje

Nezapamćena tragedija dogodila na nogometnoj utakmici u Tajlandu. Dvadesetčetverogodišnji krilni igrač kluba Yala FC, koji se natječe u trećoj tajlandskoj ligi, preminuo je nakon što ga je u utorak tijekom utakmice regionalnog kupa pogodila munja.

Do tragičnog događaja došlo je na stadionu Santiphap u okrugu Su-ngai Kolok, u pokrajini Narathiwat. Iznenadni udar munje pogodio je teren tijekom utakmice kupa Golok FA. Nekoliko igrača palo je na tlo i hitno su prevezeni u bolnicu.

🇹🇭 #Tailandia

⚡ Tragedia se vivió durante el encuentro entre #Narathiwat FC y #Yala FC cuando un rayo impactó el terreno de juego el 2/08

🕊️El futbolista #Sofwan Awae de 29 años falleció

🤕9 jugadores heridos

✍🏽Awae acababa de renovar contrato con el equipo

🕯️DEP 🌐 pic.twitter.com/MMiQrkprWK — Sonar 360 (@Sonar360) August 4, 2026

Iako je više od devet osoba ozlijeđeno i hitno prevezeno na liječenje u obližnju bolnicu Sungai Kolok, Safwan Awae pretrpio je najteže ozljede. Unatoč naporima liječnika, mladi nogometaš nije preživio, izvijestio je Thai PBS World.

Klub Yala FC objavio je dirljivu poruku izražavajući duboku sućut Awaeovoj obitelji, dok se Tajlandski nogometni savez (FAT) oglasio povodom tragedije.

- Savez dijeli tugu s obitelji, prijateljima i klubom u ovim teškim trenucima - napisali su iz Tajlanskog nogometnog saveza.

Awae je ugovor s klubom Yala FC potpisao nedavno, 29. srpnja. On je sezonu ranije postigao sedam pogodaka u 18 utakmica i pomogao svom bivšem klubu, Pattani FC da izbori plasman u tajlandsku drugu ligu (Thai League 2) za sezonu 2025./2026.