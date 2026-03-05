Obavijesti

Sport

Komentari 0
TREBA SMANJITI BRZINU

Na utakmicu protiv Tudora će hodati! Treneru Palacea uzeta vozačka zbog prebrze vožnje...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Na utakmicu protiv Tudora će hodati! Treneru Palacea uzeta vozačka zbog prebrze vožnje...
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Trener Crystal Palacea Oliver Glasner kažnjen oduzimanjem vozačke zbog prebrze vožnje! Kazna veća od tisuću funti, Glasner preuzeo odgovornost i ispričao se

Admiral

Trener engleskog prvoligaša Crystal Palacea, Austrijanac Oliver Glasner, dobio je šestomjesečnu zabranu upravljanja vozilom nakon što ga je kamera uhvatila u prekoračenju brzine u Londonu. Osim zabrane, izrečena mu je i novčana kazna veća od tisuću funti.I ncident se dogodio još 15. srpnja prošle godine, nešto prije 7:30 ujutro. Glasner (51) je svojim BMW-om vozio 29 milja na sat (oko 47 km/h) na dionici ceste Old Kent Road u Bermondseyju, gdje je ograničenje brzine 20 milja na sat (oko 32 km/h).

Premier League - Newcastle United v Crystal Palace
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Iako je u početku pokušao riješiti prekršaj plaćanjem fiksne kazne, taj je pokušaj odbijen. Sudski spisi, u koje je uvid imala agencija Press Association , otkrili su da je Glasner već imao kaznene bodove zbog ranijih prometnih prekršaja. Novi bodovi doveli bi ga do ukupnog zbroja od 12 ili više, što prema britanskom zakonu automatski rezultira zabranom vožnje.

Austrijski stručnjak pismeno je priznao krivnju na sudu u Willesdenu te se nije pokušao žaliti na odluku. U rukom pisanoj poruci upućenoj sudu preuzeo je svu odgovornost.

"U potpunosti prihvaćam odgovornost za svoje postupke i razumijem ozbiljnost ove stvari. Poduzeo sam korake kako bih osigurao da se ovo više ne ponovi", napisao je Glasner.

Uz šestomjesečnu zabranu, mora platiti 660 funti kazne, 130 funti sudskih troškova i 264 funte naknade za žrtve. Glasner je kaznu dobio samo nekoliko sati prije utakmice protiv Igora Tudora i Tottenhama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?
FOTO: OPET U FOKUSU

Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon utakmice Rijeke i Hajduka u kojoj se obrušio na suca, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše
VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!
ČUDESNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!

Svima koji nisu ovo gledali treba biti žao. Čudesna utakmica na Rujevici. Rijeka u zadnjim sekundama okrenula i došla do polufinala Kupa. Ovo je apsolutno čudo od utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026