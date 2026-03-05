Na utakmicu protiv Tudora će hodati! Treneru Palacea uzeta vozačka zbog prebrze vožnje...

Trener engleskog prvoligaša Crystal Palacea, Austrijanac Oliver Glasner, dobio je šestomjesečnu zabranu upravljanja vozilom nakon što ga je kamera uhvatila u prekoračenju brzine u Londonu. Osim zabrane, izrečena mu je i novčana kazna veća od tisuću funti.I ncident se dogodio još 15. srpnja prošle godine, nešto prije 7:30 ujutro. Glasner (51) je svojim BMW-om vozio 29 milja na sat (oko 47 km/h) na dionici ceste Old Kent Road u Bermondseyju, gdje je ograničenje brzine 20 milja na sat (oko 32 km/h).

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Iako je u početku pokušao riješiti prekršaj plaćanjem fiksne kazne, taj je pokušaj odbijen. Sudski spisi, u koje je uvid imala agencija Press Association , otkrili su da je Glasner već imao kaznene bodove zbog ranijih prometnih prekršaja. Novi bodovi doveli bi ga do ukupnog zbroja od 12 ili više, što prema britanskom zakonu automatski rezultira zabranom vožnje.

Austrijski stručnjak pismeno je priznao krivnju na sudu u Willesdenu te se nije pokušao žaliti na odluku. U rukom pisanoj poruci upućenoj sudu preuzeo je svu odgovornost.

"U potpunosti prihvaćam odgovornost za svoje postupke i razumijem ozbiljnost ove stvari. Poduzeo sam korake kako bih osigurao da se ovo više ne ponovi", napisao je Glasner.

Uz šestomjesečnu zabranu, mora platiti 660 funti kazne, 130 funti sudskih troškova i 264 funte naknade za žrtve. Glasner je kaznu dobio samo nekoliko sati prije utakmice protiv Igora Tudora i Tottenhama.