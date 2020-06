Na Zrće stiže i Ivan Erslan! Čeka ga iskusni srpski borac Hajrović

Taj 31. srpnja i borilački spektakl na Zrću sve je bliže, a organizatori su predstavili još jedno poznato ime na događaju. Naš najbolji poluteškaš Ivan Erslan (28) stiže nastaviti niz bez poraza (8-0)

<p>Ulaznice su u prodaji, pripreme za postavljanje kaveza i tribina po epidemiološkim preporukama su u tijeku, kao i završne pripreme boraca za dolazak na dosad neviđeni spektakl. U klubu NOA na Zrću sprema se 'Fighting Island' priredba, a polako se potvrđuju i imena koja će nastupiti prije <strong>Vase Bakočevića</strong> (30) i <strong>Ivice Truščeka</strong> (32)!</p><p>Tako će se 'iznad vode' boriti i najbolji hrvatski poluteškaš <strong>Ivan Erslan</strong> (28) i srpski borac <strong>Jusuf Hajrović </strong>(30)! Erslan je oduševio na zagrebačkom KSW-u kad je u prvoj rundi nokautirao Darwina Rodrigueza i najavio velike stvari. Za razliku od spomenutog Vase 'Psihopata' Ivan ne priča puno, ali zato voli 'pričati' u kavezu što pokazuje i njegov savršen skor od osam pobjeda u devet borbi, uz jedan 'no contest'.</p><p>S druge strane mu stoji Hajrović koji u karijeri ima 13 pobjeda, 11 poraza te po jedan remi i 'no contest'. Zadnju je borbu odradio u veljači ove godine kad je podijeljenom odlukom sudaca izgubio od Kamena Georgieva. Bit će to pravi ispit za njega protiv našeg borca koji će se za neko vrijeme zasigurno boriti i za naslov prvaka KSW-a.</p><p>Podsjetimo, broj karata je ograničen, a one su puštene<a href="https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/fnc-3-fighting-island-novalja-noa-beach-club-553368/event.html?co=hrv" target="_blank"> u prodaju u sustavu Eventim</a> gdje ih do 17. srpnja možete nabaviti po first minute cijeni od 200 kuna. Od 18. do 30. srpnja ulaznice će biti u slobodnoj prodaji po cijeni od 250 kuna, dok će se, ako još koji primjerak ostane u prodaji, na dan priredbe ulaznice prodavati po cijeni od 300 kuna. U prodaji je i ograničen broj VIP ulaznica po cijeni od 800 kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vaso Bakočević prije KSW-a u Zagrebu</strong></p>