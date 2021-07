Ma nemoj me zaj...i da se igra u 17 sati?! Haha, znači tako su namjestili Dinamu! Pa ovdje je toliko vruće da možeš ispeći jaje na haubi! Sigurno 40 stupnjeva i velika vlaga, teško je i disati. Čim izađeš iz svlačionice, curi znoj s čela, ne treba ti ni zagrijavanje.

Tako je Gordon Schildenfeld (36), koji sad igra za Aris Limassol, reagirao razgovarajući za SN na činjenicu da je Omonia odlučila da se uzvrat 2. pretkola Lige prvaka protiv Dinama idući tjedan igra od 17 sati.

Ivajlo Petev upozorio je u razgovoru za 24sata baš na takve trikove kojima se koriste Ciprani. A Dinamo je nemoćan jer termine utakmica u tim, ranijim pretkolima bira isključivo domaćin, tek u playoffu i skupini to je Uefina stvar.

I što drugo Dinamu preostaje nego 'nakantati' Omoniju večeras u Maksimiru toliko da se uzvrat u Nikoziji može igrati i na 100 stupnjeva! Neka Krznarova družina opravda koeficijent od 1,35 (na Omoniju je 9), iskupi se za kiks protiv Slavena Belupa i zakorači prema okršaju s Legijom (koja bi se trebala obračunati s estonskom Florom) u trećem pretkolu.

Nažalost, Dinamo na tom putu neće imati navijački vjetar u leđa. Klub je i ovaj put odlučio staviti (pre)visoku cijenu ulaznica od 80 do 120 kuna, za jedine dvije tribine koje su u funkciji zapadnu i sjevernu.

Em je sezona godišnjih odmora pa pola Zagrepčana nema, em su na prošloj utakmici na tom jadnom stadionu siroti ljudi (onih nekoliko stotina koji su došli) pokisnuli i pobjegli u poluvremenu, em je nužna procedura vađenja i nošenja potvrda da ste cijepljeni ili ste preboljeli korona virus. I onda umjesto da cijenu ulaznica prilagodi tome, Dinamo i protiv Valura i protiv Omonije nabije cijenu na 80 kuna za sjever, 100 za zapad gore i 120 za zapad dolje! A tko nema potvrdu o cijepljenju, može na stadionu obaviti antigensko testiranje za 99 kuna. Isto je u Sinju za posjetitelje Thompsonovog koncerta bilo deset kuna...

Prošloga je ljeta Dinamo utakmice pretkola igrao bez publike, a pretprošlog je gruzijski Saburtalo također ugostio na praznom stadionu zbog odrađivanja kazne, a protiv Ferencvarosa je u trećem pretkolu ulaznica bila od 70 do 200 kuna.

Prošli put kad je Dinamo prodavao ulaznice za ovu fazu natjecanja, drugo pretkolo Lige prvaka, bilo je u ljeto 2018. Tada je Dinamova uprava imala puno više razumijevanja za navijače, iako je situacija bila normaln(ij)a, pa su ulaznice za okršaj s Hapoelom iz Beer Shebe stajale 30 i 60 kuna, gotovo tri puta manje nego ove sezone. Došlo je 9099 gledatelja.

Večeras će ih biti vjerojatno jedva tisuću, do dana utakmice prodano ih je svega 700. Ne, ne vidimo računicu kluba...

- Prilikom formiranja cijena ulaznica za utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka klub se vodio time da je riječ o najelitnijem nogometnom natjecanju u Europi te da je politika cijena ulaznica po 1 i 10 kuna izazvala buru negodovanja u prošlosti, kako u medijima tako i među navijačima. Cijena ulaznica za tribine stadiona Maksimir je 10, 13 i 16 eura, što ih sasvim sigurno čini među najjeftinijima u ovom natjecanju. Uz to, za članove kluba omogućili smo popust od 20 kuna na postojeću cijenu ulaznice te smo za djecu do 12 godina omogućili besplatan ulaz na stadion. Što se tiče troškova koji nastaju zbog izdavanja EU digitalnih COVID potvrda za osobe koje se ne žele cijepiti, ponovit ćemo da je to odluka koja nema nikakve veze s GNK Dinamo nego predstavlja iznimku od zabrane nazočnosti gledatelja koju je propisao Stožer civilne zaštite RH. Mi smo u cilju olakšavanja cijelog procesa, zajedno s našim partnerima, uspostavili punkt za brzo antigensko testiranje u neposrednoj blizini našeg ticket pointa te smo omogućili sniženu cijenu testiranja - objasnio je Dinamo i dodao:

- Usporednom analizom cijena ulaznica drugih hrvatskih klubova koji se natječu u Uefinim natjecanjima lako je zaključiti da cijene za utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka koje igra Dinamo ni po čemu ne odudaraju od prosječnih cijena za takve ili slične nogometne utakmice.

Što se momčadi tiče, Livaković će braniti (i vratiti si samopouzdanje nakon kiksa u petak protiv Slavena), a ostatak sastava više-manje isti kao na Islandu. Dakle, s odmorenim Ademijem, jedino bez Stojanovića, koji je na odlasku u Empoli.

