Načelnik: Belichick je faca i bit će počasni mještanin Draganića

Osim Atlante, domaćina Super Bowla još jedno mjesto nije spavalo u noći na ponedjeljak - Draganić. Malo mjesto pored Karlovca disalo je sa svojim sumještaninom - Billom Belickickom.

Ponosan na mjesto iz kojeg potječe

Gledali su svi, od Belichickovih rođaka pa do ljudi iz općine. Bill im je toliko ušao pod kožu da će u malom mjestu odakle se njegov djed uputio 'preko bare' dobiti posebnu titulu.

- Billa ćemo predložiti za počasnog mještanina Draganića. Jako je puno doprinio promociji našeg malog mjesta, a i on sam ne skriva da je ponosan na mjesto iz kojeg dolazi - rekao nam je Stjepan Bencetić, načelnik općine Draganić.

Kako ima previše posla, Stjepan je morao rano u krevet te nije gledao budućeg počasnog "draganićevca" no to ga nije spriječilo da ne pokuša, a što drugo, nego doći do Billa.

- Već smo ranije pokušavali uspostaviti neki kontakt no negdje je zapelo. Evo, sad smo upravo dobili novi kontakt i odmah krećemo u realizaciju. Što ćemo mu reći? Pa prije svega ćemo mu čestitati na Super Bowlu, a onda ćemo ga i obavijestiti da će postati počasni mještanin Draganića. Naravno, pozvat ćemo ga da dođe u Hrvatsku da vidi mjesto odakle su njegovi te da zajedno porazgovaramo o mnogim stvarima koje nas vežu - rekao je Stjepan, te dodao da ozbiljno razmišlja uvrstiti Draganić na međunarodnu kartu.

Bill je velika faca

- U Americi je Bill velika faca, pa zašto ne bismo iskoristili njegovu popularnost da malo populariziramo Draganić. Da privučemo američke turiste. Sigurni smo da ima onih koji bi željeli vidjeti kuću u kojoj su Billovi preci rođeni, gdje su živjeli i radili. Krenuli su od ničega, a danas je Bill najveća faca u Americi - rekao je načelnik Draganića dodavši da su svi navijali za Patriotse.

Navodno, znate kako to ide u Hrvatskoj, uvijek su iz susjednog sela malo jalni pa smo čuli da su neki navijali i za Ramse.

- Hahaha, mislim da nisu, ovdje smo ipak svi kao jedan i navijamo za Patriotse - rekao je Bencetić.