Nogometaši Monaca pobijedili su Reims 1-0 u gostima u 36. kolu Ligue 1 i dva kola prije kraja drže treću poziciju koja ih vodi u Ligu prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovač u Monacu

Pobjednički gol za momčad bivšega hrvatskoga izbornika Nike Kovača postigao je 19-godišnji Belgijanac Eliot Matazo u 20. minuti.

Monaco je sa 74 boda za jedan bod prestigao Lyon na trećem mjestu, prvi je Lille sa 79 bodova, a drugi PSG sa 75 bodova i večerašnjim gostovanjem kod Rennesa.

Niko Kovač tako još uvijek teoretski ima šanse doći do naslova francuskog prvaka, no za to bi se morale posložiti pomalo nerealne okolnosti. U idealnoj situaciji, Monaco bi u preostala dva kola morao pobijediti dok bi vodeći Lille morao izgubiti obje utakmice. Isto tako, PSG bi jednu utakmicu morao izgubiti, a još jednu ili remizirati ili izgubiti.

U slučaju da Monaco pobijedi obje utakmice, PSG jednu izgubi, u drugoj ispusti dva ili tri boda, a Lille jednu izgubi i drugu remizira, tada bi Monaco i Lille imali po 80 bodova i prvaka bi odlučivala gol razlika. Lille u ovom trenutku ima bolju gol razliku (+40) dok je Monaco na +33. Kada niti taj kriterij ne bi donio pobjednika, presudio bi broj zabijenih golova.

Kovačev Monaco ispustio je realne šanse za naslov u prošlom kolu kada je kod kuće izgubio 2-3 od Lyona, koji mu se pobjedom približio na samo bod zaostatka.

Ipak, prvenstvo nije gotovo dok se ne odigraju sve utakmice i premda su šanse male, one još uvijek postoje. Kako god završilo, Kovač je u prvoj sezoni u Monacu napravio velike stvari. Već sada je bolji od Wengera i Ranierija, a izborio je i polufinale kupa. Tamo ga za četiri dana čeka četvrtoligaš Rumilly.