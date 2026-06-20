Lena Wurzenberger, djevojka njemačkog izbornika Juliana Nagelsmanna, svojom gotovo stalnom prisutnošću u kampu reprezentacije izaziva nelagodu među igračima uoči Svjetskog prvenstva
Nagelsmannova djevojka stvara nelagodu u njemačkom kampu
Julian Nagelsmann i Lena Wurzenberger u vezi su od 2022., a njezina prisutnost u kampu Njemačke u Sjevernoj Karolini postala je tema njemačkih medija.
Njemački mediji pišu da je 34-godišnja bivša novinarka izazvala 'popriličnu pomutnju' jer je 'prisutnija nego vjerojatno ijedna partnerica nekog njemačkog izbornika prije nje'.
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Wurzenberger je viđena na treningu u Frankfurtu, ostala je gledati zagrijavanje rezervi nakon pobjede nad Curacaom 7-1, a sljedećeg jutra par je viđen kako zajedno biciklira prema trening centru.
Lokalni novinari nagađaju da igrači zbog njezine prisutnosti možda nisu potpuno iskreni kada razgovaraju o izborniku.
Bivši reprezentativac i kapetan Njemačke, Lothar Matthäus, nije skrivao svoj stav.
- Jednostavno se ne bi trebala prečesto pojavljivati na fotografijama, to po mom mišljenju ne bi bilo idealno. Igrači imaju slobodne dane i njihove obitelji mogu doći u hotel. Pravila se moraju primjenjivati jednako na sve - objasnio je.
Veza je započela nedugo nakon Nagelsmannovog razvoda 2022., kada je Wurzenberger za jedan njemački portal izvještavala upravo o Bayernu. Otad je par gotovo nerazdvojan, a Nagelsmann je poznat po slavljenju pobjeda poljupcem s tribina.
Njemačka večeras igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Obale Bjelokosti.
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