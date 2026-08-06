Nahvalio 'vatrenog': 'Tehnički sjajan, ima samo jednu manu'

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković (19) ovog ljeta iz Tottenhama je prešao u Brighton & Hove Albion u rekordnom klupskom transferu teškom 54 milijuna eura, koji s bonusima može narasti iznad 58 milijuna.

Vušković je prošle sezone bio na posudbi u njemačkom prvoligašu HSV-u. O njogovom iskoraku u Bundesligi za portal The Argus govorio je Henrik Jacobs, novinar Hamburger Abendblatta koji HSV prati već 12 godina.

- U Hamburgu je imao veliku odgovornost. Kada je bio ozlijeđen, momčad se mučila bez njega i svi su jedva čekali njegov povratak jer su u njega polagali sve nade. Nakon nešto težeg debija protiv Bayerna reagirao je sjajno i od tog trenutka sve što je radio na terenu polazilo mu je za rukom - istaknuo je Henrik Jacobs koji ističe da ima samo jednu slabost.

Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

- Jedino područje koje nije na istoj razini kao ostatak njegove igre jest brzina. On nije najbrži stoper i sam je otvoreno govorio o tome da radi na tome. Međutim, budući da su mu postavljanje u obrani i nogometna inteligencija na tako visokoj razini, to se na utakmicama rijetko uopće primijeti - drži Jacobs. Ističe da je za braniča tehnički sjajan.

- Kada ima loptu u nogama, on je praktički razigravač iz zadnje linije. Njegova smirenost je nevjerojatna. Čak i protiv Bayerna išao je u driblinge bez ikakve panike ili žurbe. Taktički je znatno ispred svojih godina. Riječ je o izuzetno pametnom nogometašu - zaključio je Jacobs.

Inače, Vušković je trenutno na pripremama Brightona u Austriji i već na prvim treninzima, posebice u vježbama iznošenja lopte pod pritiskom, mladi je Hrvat oduševio stručni stožer i potvrdio da je engleski klub s razlogom u njega uložio rekordni novac.