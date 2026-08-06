Obavijesti

Sport

Komentari 1
SIPANJE KOMPLIMENATA

Nahvalio 'vatrenog': 'Tehnički sjajan, ima samo jednu manu'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Nahvalio 'vatrenog': 'Tehnički sjajan, ima samo jednu manu'
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

O iskoraku Vuškovića u Bundesligi za portal The Argus govorio je Henrik Jacobs, novinar Hamburger Abendblatta

Admiral

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković (19) ovog ljeta iz Tottenhama je prešao u Brighton & Hove Albion u rekordnom klupskom transferu teškom 54 milijuna eura, koji s bonusima može narasti iznad 58 milijuna.

Vušković je prošle sezone bio na posudbi u njemačkom prvoligašu HSV-u. O njogovom iskoraku u Bundesligi za portal The Argus govorio je Henrik Jacobs, novinar Hamburger Abendblatta koji HSV prati već 12 godina.

- U Hamburgu je imao veliku odgovornost. Kada je bio ozlijeđen, momčad se mučila bez njega i svi su jedva čekali njegov povratak jer su u njega polagali sve nade. Nakon nešto težeg debija protiv Bayerna reagirao je sjajno i od tog trenutka sve što je radio na terenu polazilo mu je za rukom - istaknuo je Henrik Jacobs koji ističe da ima samo jednu slabost. 

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

- Jedino područje koje nije na istoj razini kao ostatak njegove igre jest brzina. On nije najbrži stoper i sam je otvoreno govorio o tome da radi na tome. Međutim, budući da su mu postavljanje u obrani i nogometna inteligencija na tako visokoj razini, to se na utakmicama rijetko uopće primijeti - drži Jacobs. Ističe da je za braniča tehnički sjajan. 

- Kada ima loptu u nogama, on je praktički razigravač iz zadnje linije. Njegova smirenost je nevjerojatna. Čak i protiv Bayerna išao je u driblinge bez ikakve panike ili žurbe. Taktički je znatno ispred svojih godina. Riječ je o izuzetno pametnom nogometašu - zaključio je Jacobs.

Inače, Vušković je trenutno na pripremama Brightona u Austriji i već na prvim treninzima, posebice u vježbama iznošenja lopte pod pritiskom, mladi je Hrvat oduševio stručni stožer i potvrdio da je engleski klub s razlogom u njega uložio rekordni novac. 

Foto: Brighton & Hove Albion FC

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Srbin spašava karijeru transferom u Tursku, a PSV ne pušta Perišića u Inter
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Srbin spašava karijeru transferom u Tursku, a PSV ne pušta Perišića u Inter

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu
DOZNAJEMO Reprezentativac BiH na koračić je do Hajduka!
NOVO POJAČANJE

DOZNAJEMO Reprezentativac BiH na koračić je do Hajduka!

Dženis Burnić nekad je bio njemački reprezentativac i prvotimac Borussije Dortmund, vodio ga je Thomas Tuchel, a danas je slobodan igrač nakon epizode u Karlsruheru. Trebao bi pojačati konkurenciju u veznom redu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026