Antonia Ružić ispala iz Roland Garrosa nakon poraza od Madison Keys 4-6, 4-6. Hrvatska ostala bez predstavnika na Grand Slamu u Parizu
Najbolja hrvatska tenisačica se oprostila od Roland Garrosa, Lijepa Naša nema predstavnika
Hrvatska tenisačica Antonia Ružić, 64. igračica WTA ljestvice, oprostila se od drugog Grand Slama sezone, Roland Garrosa porazom u drugom kolu od Amerikanke Madison Keys 4-6, 4-6. Hrvatska je tako ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji pariškog Grand Slama.
Ružić se dobro nosila protiv 19. igračice svijeta, no Amerikanka je nakon sat i 40 minuta igre slavila sa 2-0 u setovima. Keys je u prvom setu napravila break za 3-2, no Ružić, trenutačno 64. tenisačica svijeta, je odmah izjednačila, a imala je i 4-3. Međutim, Keys je potom osvojila pet gemova u nizu te je stigla do prednosti od 6-4, 2-0.
Čakovčanka je smanjila na 2-1, no Keys je uzvratila s tri gema u nizu stigavši do prednosti 5-1. Imala je dvije meč lopte koje je Ružić spasila i smanjila na 5-2, potom je vratila jedan izgubljeni gem, te obranila svoj servis za 5-4. No, Amerikanka drugu priliku nije propustila i zaključila je meč. Bio je to njihov prvi međusobni susret.
Ranije u utorak Ružić je ostvarila premijernu pobjedu u karijeri na Grand Slam turnirima, svladala je u prvom kolu Amerikanku Ashlyn Krueger 3-6, 6-2, 6-2.
