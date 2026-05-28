Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON DVA KOLA

Najbolja hrvatska tenisačica se oprostila od Roland Garrosa, Lijepa Naša nema predstavnika

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Najbolja hrvatska tenisačica se oprostila od Roland Garrosa, Lijepa Naša nema predstavnika
Foto: Ciro De Luca

Antonia Ružić ispala iz Roland Garrosa nakon poraza od Madison Keys 4-6, 4-6. Hrvatska ostala bez predstavnika na Grand Slamu u Parizu

Admiral

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić, 64. igračica WTA ljestvice, oprostila se od drugog Grand Slama sezone, Roland Garrosa porazom u drugom kolu od Amerikanke Madison Keys 4-6, 4-6. Hrvatska je tako ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji pariškog Grand Slama.

Ružić se dobro nosila protiv 19. igračice svijeta, no Amerikanka je nakon sat i 40 minuta igre slavila sa 2-0 u setovima. Keys je u prvom setu napravila break za 3-2, no Ružić, trenutačno 64. tenisačica svijeta, je odmah izjednačila, a imala je i 4-3. Međutim, Keys je potom osvojila pet gemova u nizu te je stigla do prednosti od 6-4, 2-0.

Čakovčanka je smanjila na 2-1, no Keys je uzvratila s tri gema u nizu stigavši do prednosti 5-1. Imala je dvije meč lopte koje je Ružić spasila i smanjila na 5-2, potom je vratila jedan izgubljeni gem, te obranila svoj servis za 5-4. No, Amerikanka drugu priliku nije propustila i zaključila je meč. Bio je to njihov prvi međusobni susret.

Ranije u utorak Ružić je ostvarila premijernu pobjedu u karijeri na Grand Slam turnirima, svladala je u prvom kolu Amerikanku Ashlyn Krueger 3-6, 6-2, 6-2.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo je završilo 24. svibnja, ostaju još pitanja tko će osvojiti Konferencijsku ligu, kao i Ligu prvaka
VIDEO UŽAS U SRBIJI Grobari bacili topovski udar, hrvatski rukometaš ne čuje na jedno uho
STRAHOTA

VIDEO UŽAS U SRBIJI Grobari bacili topovski udar, hrvatski rukometaš ne čuje na jedno uho

Strašan incident dogodio se u 15. minuti utakmice kada su Grobari bacili na teren topovski udar koji je eksplodirao pored Frana Mileta
UŽIVO Transferi: Hajduk je na pragu prvog ljetnog pojačanja
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk je na pragu prvog ljetnog pojačanja

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026