Najbolje juniorke svijeta stižu u Zagreb: Ledena će zaplesati

Od 16. do 17. ožujka u zagrebačkom Domu sportova okupit će se timovi sinkroniziranog klizanja iz 16 zemalja. Na ovom Svjetskom juniorskom prvenstvu Hrvatsku će predstavljati Zagrebačke pahuljice. Juniorke su već u veljači, na prvom ovogodišnjem međunarodnom natjecanju u Salzburgu, ostvarile rekordnih 71.66 bodova.

- Organizacijski je sve apsolutno spremno za natjecanje. Počeli smo sa službenim treninzima koji u srijedu i četvrtak traju na klizalištu Doma sportova i Zagrebačkog velesajma. Natjecanje svečanim otvaranjem kreće u petak od 17 sati, kratki program starta od 17.30, dok je u subotu finalni slobodni program na rasporedu od 15 sati - rekla je na konferenciji za medije direktorica SP-a Melita Juratek Cipek te najavila dolazak velike hrvatske pjevačke zvijezde:

- U četvrtak je od 19 sati službeno izvlačenje startnih brojeva, kada će u Ledenoj nastupiti i poseban gost, Jacques Houdek.

Juniorski SP u Zagrebu smo gledali i prije tri godine.

- Ovaj put u Zagreb je došlo više od 600 klizačica iz 16 zemalja svijeta, a u Domu sportova imat ćemo priliku gledati nastupe 21 ekipe među kojima i hrvatsku reprezentaciju, Zagrebačke pahuljice. Po dvije ekipe dolaze nam iz Rusije, Kanade, SAD-a, Finske i Švedske, a to su ujedno i najjače reprezentacije ovog SP-a - rekla je predsjednica saveza Morana Paliković Gruden.

Prosjek godina Pahuljica je 13,5, čelnici saveza kažu kako nije toliko važno koje će mjesto zauzeti već da otkližu najbolje što znaju.

- Znamo da im neće biti lako, na tribinama će biti, 3, 4 tisuće ljudi, njihovi roditelji i prijatelji - kaže vođa tima Zoran Kovačević.

A dvorana će, kaže njihova trenerica, plesati zajedno s djevojčicama.

- Atmosfera u ekipi je odlična, djevojke su vrlo sretne i uzbuđene što imaju priliku nastupati na domaćem terenu. Sigurna sam da ćemo rasplesati Ledenu koja će biti naš 17. klizač kako mi to volimo reći. Kratki program u petak kližemo na skladbu "A Place with No Name" u izvedbi kralja popa Michaela Jacksona, a slobodni program na kompilaciju pjesama iz filma "Prljavi ples". Cilj nam je ne samo ugostiti svoje vjerne navijače, roditelje i prijatelje, nego pozvati i sve ostale da ispune Ledenu do zadnjeg mjesta kako bi pokazali svijetu dobru atmosferu koja vlada na svim klizačkim natjecanjima - kaže Ozana Miljković.

Dnevna ulaznica stoji 30 kuna, a komplet za oba dana, koji vrijedi za 1 odraslu osobu i 1 dijete, stoji 50 kuna. Blagajne Doma sportova otvaraju se sat vremena prije početka. Natjecanje će otvoriti kćer Juana Antonia Samarancha, Maria Teresa.

Tema: Sport fanatik