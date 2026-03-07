Obavijesti

Najbolji hrvatski slalomaš za 24sata: Očekujem više od sebe, grizem se kad vidim da sam 17.

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Najbolji hrvatski slalomaš za 24sata: Očekujem više od sebe, grizem se kad vidim da sam 17.
Foto: Instagram/Denis Balibouse/REUTERS

Lijepo je doći tamo gdje je skijanje sve, gdje ljudi stvarno žive za to. Utrka im je totalni spektakl. To, na primjer, nije ni blizu na Olimpijskim igrama, nebitno o njihovoj lokaciji, rekao nam je

Osjećam se jako dobro, rekao bih da mi je skijaška forma sve bolja i čak ne bih imao ništa protiv i da je sezona još malo duža, komentirao je najbolji hrvatski slalomaš Samuel Kolega (27) u intervjuu za 24sata uoči 65. Vitranc kupa u Kranjskoj Gori. Kolega će nastupiti u slalomu u nedjelju (prva vožnja 9.30 sati, druga 12.30, HRT 2) uz Filipa Zubčića, Istoka Rodeša i Tvrtka Ljutića.

