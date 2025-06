Najbolji mladi igrač HNL-a odbio Dinamo. Objasnio je zbog čega

Adriano Jagušić (19) bio je pred pragom Dinama. Klub ga je silno htio i sam igrač bio je polaskan, pa i zainteresiran za prelazak u najtrofejniji hrvatski klub, no odlučio je odbiti hrvatskog doprvaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Ademi raskinuo s Dinamom! Karijeru nastavlja u susjedstvu | Video: 24sata/pixsell

Zvijezda Slaven Belupa zasluženo nosi neslužbeni epitet najboljeg mladog igrača HNL-a iako je tu titulu službeno dobio Toni Fruk, koji ima 24 godine.

No, svojim igrama zaradio je nagradu 'Trofej nogometaš' za najboljeg mladog igrača lige u izboru nogometaša i trenera HNL-a. U 35 nastupa za 'farmaceute', zabio je sedam golova i dodao tri asistencije. Pred njim je puno prostora za napredak i brušenje sjajnog potencijala kojeg ima.

Osijek izgubio na Opus Areni od Slaven Belupa 1:2 | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

No, odbio je prelazak u Dinamo. Zašto?

- Iskreno, nisam previše unutra što se toga tiče, nije to moj posao. Dobivam informacije iz medija i od mog menadžera, on se time bavi. Ja sam igrač Slavena Belupa i na to sam maksimalno fokusiran. Imam 30-ak seniorskih utakmica, trebam mi još minimalno 20 da sve pohvatam kako treba. Iako je lijepo kad se pojavi takav interes, u ovom ću se trenutku bolje razvijati ovdje. Ponekad treba poslušati i unutarnji glas, odnosno ono što ti govori intuicija, i vjerujem da u tom pogledu nisam pogriješio, da će biti vremena za sve - rekao je Jagušić za SN.