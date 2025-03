Najbolji mladi svjetski biatlonac je - Hrvat: 'Nemam sponzora i pješačim u školu 10 kilometara'

Matija Legović (19) zadnjih nekoliko godina ispisuje najljepše stranice hrvatskog sporta. Ono što je napravio naš biatlonac prije nekoliko dana može se slobodno smatrati "osmim svjetskim čudom".

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo kod Matije Legovića

Pokretanje videa... 04:24 Matija Legović, hrvatski biatlonac | Video: Ingrid Vujević/24sata

'Nisam još stigao proslaviti'

Osvojio je, naime, Veliki kristalni globus kao ukupni pobjednik Svjetskog juniorskog kupa. Legoviću je za najveći uspjeh u karijeri bilo dovoljno i sedmo mjesto u utrci sa zajedničkim startom na 12 kilometara u švedskom Östersundu.

Legović, mladić iz Brod Moravica u Primorsko-goranskoj županiji, jedini je junior u Hrvatskoj, ali i - najbolji junior na svijetu. Legović je ove sezone osvojio i Mali kristalni globus kao pobjednik Svjetskog juniorskog kupa u disciplini sprint. Javio nam se iz Estonije.

- Nisam stigao proslaviti uspjeh iz Švedske jer sam morao u Otepu na novo natjecanje. Sezona još nije gotova... Bit će vremena za fešte. Čuo sam se s roditeljima... Pripremaju mi u mjestu neki doček, sigurno će majka spremiti i nešto što volim jesti - smije se Legović.

Mladi biatlonac Matija Legović osvojio je zlatnu medalju na Europskom juniorskom prvenstvu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

'Nastupat ću samo za Hrvatsku'

Kaže da nikad nije imao toliko poziva "sedme sile"...

- Drago mi je što su novinari prepoznali moj uspjeh. Nadam se da će i sponzori... Imam samo tehničke sponzore, za opremu... Bilo bi mi puno lakše da imam i financijsku potporu. Sezone su skupe, putovanja su brojna. Puške za biatlon nije moguće nabaviti u Hrvatskoj. Savez naručuje puške iz Njemačke, jedna je 4000-4500 eura. Kundak stoji 2500 eura. Bolje da ne idem dalje... Tu su bicikl, role, skije... Po treningu ispucamo 100-150 metaka što stoji 20-30 eura. Pucamo tri puta tjedno... Snijega u Hrvatskoj više gotovo da i nema, pa se pripremam u Sloveniji, bili smo nedavno i u Austriji, Francuskoj...

Godišnji proračun našeg saveza je oko 300.000 eura. Za usporedbu, budžet njemačkog saveza bio je 25 milijuna eura. Puno ulažu i Norvežani. U Hrvatskoj se 60-70 ljudi bavi biatlonom, većinom su to dječica. Na prste jedne ruke možemo nabrojati Hrvate koji se natječu u biatlonu u seniorskoj konkurenciji.

Jakov Fak je do danas je ostao najuspješniji hrvatski biatlonac. U srpnju 2010. zatražio je ispisnicu iz Hrvatskog biatlonskog saveza pa prešao pod slovenski stijeg. Zanimalo nas je zovu li Matiju drugi savezi. Pogotovo nakon ovakvog uspjeha u juniorskoj konkurenciji.

- Ma to ne dolazi u obzir. Nastupat ću samo za Hrvatsku!

Brod Moravice: Matija Legović, hrvatski biatlonac | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

'Neću ići na fakultet'

Matije kod kuće nema osam do deset mjeseci godišnje. Još ide u srednju školu.

- Sad sam zadnja godina srednje škole, mehatronika. To idem u Moravice, dok su moje Brod Moravice 10 km dalje. Nekad idem u školu i pješice. Ne kanim nakon srednje škole na fakultet, pa neću izlaziti na maturu. Međutim, na natjecanjima moram učiti kako bih položio sve ispite i ove godine završio srednju. Želim se baviti samo biatlonom i od toga živjeti. Od sportova me zanimaju samo zimski. Nordijsko, alpsko skijanje, nekad biciklizam, ali to je zapravo jako malo, ništa. Kad sam u Brod Moravicama, volim se okupati u Kupi. Ne smeta mi što voda ima 7 stupnjeva, ha, ha! Nekad odem do Špičastog vrha... - zaključio je Legović, koji bi se u Hrvatsku trebao vratiti u drugoj polovici ožujka.