<p>Amerikanci takve zovu: 'koza'. The G.O.A.T. (Greatest of All Time). Najveći svih vremena. Puno je čudesnih košarkaša, ali samo je jedan <strong>Michael Jorda</strong><strong>n</strong>, mnogi su igrali čarobni rukomet, ali samo je jedan <strong>Ivano Balić</strong>, nagledali smo se 'vanzemaljaca' koji igraju nogomet, ali samo je jedan <strong>Diego Maradona</strong>...</p><p>U biljaru tj. snookeru, može <strong>Stephen Hendry</strong> imati više svjetskih titula, može <strong>Steve Davis</strong> biti 'tata' modernog snookera i pojam svog sporta, može <strong>Jimmy White</strong> biti spektakl za stolom i najbolji koji nikad nije osvojio naslov prvaka svijeta, ali: samo je jedan najbolji, nedodirljivi genij - <strong>Ronnie O'Sullivan</strong>, najveći svih vremena.</p><p><strong>Pogledajte video: Ronnie svojim navijačima</strong></p><p>Svašta je u životu prošao i napravio, genijalnost nije lako nositi. Toliko je nestvarno dobar da je znao u finalu Svjetskog prvenstva pobjeđivati nakon što bi - prebacio štap u lijevu ruku i tako igrao dok mu ne bi dosadilo! A znao je i odšetati od stola sa 2-3 'framea' prednosti, zato što ama baš svaki potez nije odigrao savršeno.</p><p>Imao je problema s alkoholom i drogom, nije mu strano bilo ni završiti na policiji... Genijalnost nije lako nositi. Sam je sebi postavio kriterij nepogrešivosti i kontinuirane savršenosti pa se lomio pod tim bespotrebnim teretom... Genijalnost nije lako nositi.</p><p>Ali svi znaju da je 'matematika' jednostavna. Da bilo tko odigra najbolji meč svog života, izgubit će ako igra protiv fokusiranog i uravnoteženog O'Sullivana. Kad je 'Raketa' na vrhu vala, ostali, pa makar i sami bili velemajstori kristalno čiste svjetske klase - postaju tek kulisa.</p><p>Ronnie se sve efikasnije bori sa svojim demonima, a iz pustih desetina milijuna koje je zaradio često posegne da bi pomogao potrebitima, bolesnima, nezaštićenima...</p><p>Sličan je potez napravio ovih dana, na English Openu. Svi koji imalo vole biljar kače se na live-streamove kad on igra, ovaj put kad se nagnuo na stol da povuče potez... Kamera fokusira vrh štapa i bijelu lopticu, a O'Sullivanovi nokti - nalakirani u ružičasto. Roza izdanje najvećeg svih vremena.</p><p>- Zamolio me prijatelj da se tako fotografiram, za podizanje svijesti o raku dojke. Pa sam odlučio cijeli meč tako odigrati i skrenuti još više pažnje na to zlo od karcinoma. A možda i cijeli turnir odigram lakiranih noktiju. Zapravo, lako je moguće da ih nastavim lakirati i inače - izjavio je Ronnie i ne bi bilo čudno da, lud kakav jest, to i napravi.</p><p>- Na prvu nisam mogao vjerovati da je pristao na samo onu jednu fotografiju, a ovo sada... To je fantastično. Da jedan toliko obožavani i poznati čovjek skrene toliko pažnje, potakne toliku javnu raspravu o toliko važnom problemu... Nemam riječi. Ponosan sam što je to moj prijatelj - rekao je <strong>Andrew Bloch</strong> na čiji je nagovor O'Sullivan odšetao do salona za manikuru.</p>