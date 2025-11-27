Najbrži hat-trickovi Lige prvaka: Mbappe 30 sekundi do rekorda, Dinamo je dvaput na 'crnoj listi'

Napadaču Real Madrida Kylianu Mbappeu bilo je potrebno svega šest minuta i 42 sekunde kako bi zabio tri gola protiv Olympiacosa u Ligi prvaka.

Mbappe je time ostvario drugi najbrži "hat-trick" u Ligi prvaka. Rekorder je i dalje Mohamed Salah koji je u 7-1 pobjedi Liverpoola protiv Rangersa u listopadu 2022. postigao tri pogotka za šest minuta i 12 sekundi.

- Bilo je jako važno pobijediti. Znamo da su tri utakmice bez pobjede puno za momčad poput nas. Bila je to teška utakmica, teško je ovdje pobijediti - kazao je francuski napadač nakon Realova 4-3 slavlja u Pireju.

Foto: Louiza Vradi

U 92 nastupa u Ligi prvaka za Monaco, Paris Saint-Germain i Real Madrid, Mbappe sada ima pet hat-trickova. Treći je na listi najbržih "hat-trickova" Bafetimbi Gomis koji je u 7-1 pobjedi Lyona u Zagrebu protiv Dinama 2011. tri gola zabio u razmaku od osam minuta.

Mbappe je u susretu protiv Olympiacosa zabio ukupno četiri gola upisavši se na listu igrača kojima je to uspjelo. Među njima je i hrvatski nogometaš Dado Pršo koji je zabio četiri gola u dresu Monaca u 8-3 pobjedi protiv Deportiva u studenom 2003. Rekorderi su i dalje Lionel Messi, Luiz Adriano i Erling Haaland sa po pet golova u jednom susretu.

Najviše golova na utakmici Lige prvaka

5 - Lionel Messi (Barcelona) protiv Bayer Leverkusena 2011/12., 7-1

(Barcelona) protiv Bayer Leverkusena 2011/12., 7-1 5 - Luiz Adriano (Šahtar) protiv BATE Borisova 2014/15., 7-0

(Šahtar) protiv BATE Borisova 2014/15., 7-0 5 - Erling Haaland (Manchester City) protiv Leipziga 2022/23., 7-0

(Manchester City) protiv Leipziga 2022/23., 7-0 4 - Marco van Basten (Milan) protiv Göteborga 1992/93., 4-0

(Milan) protiv Göteborga 1992/93., 4-0 4 - Simone Inzaghi (Lazio) protiv Marseillea 1999/00., 5-1

(Lazio) protiv Marseillea 1999/00., 5-1 4 - Dado Pršo (Monaco) protiv Deportiva 2003/04., 8-3

(Monaco) protiv Deportiva 2003/04., 8-3 4 - Ruud van Nistelrooij (Manchester United) protiv Sparte Prag 2004/05., 4-1

(Manchester United) protiv Sparte Prag 2004/05., 4-1 4 - Andrij Ševčenko (Milan) protiv Fenerbahčea 2005/06., 4-0

(Milan) protiv Fenerbahčea 2005/06., 4-0 4 - Lionel Messi (Barcelona) protiv Arsenala 2009/10., 4-1

(Barcelona) protiv Arsenala 2009/10., 4-1 4 - Bafetimbi Gomis (Lyon) protiv Dinama 2011/12., 7-1

(Lyon) protiv Dinama 2011/12., 7-1 4 - Mario Gomez (Bayern) protiv Basela 2011/12., 7-0

(Bayern) protiv Basela 2011/12., 7-0 4 - Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) protiv Real Madrida 2012/13., 4-1

(Borussia Dortmund) protiv Real Madrida 2012/13., 4-1 4 - Zlatan Ibrahimović (PSG) protiv Anderlechta 2013/14., 5-0

(PSG) protiv Anderlechta 2013/14., 5-0 4 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid) protiv Malmöa 2015/16., 8-0

(Real Madrid) protiv Malmöa 2015/16., 8-0 4 - Serge Gnabry (Bayern) protiv Tottenhama 2019/20., 7-2

(Bayern) protiv Tottenhama 2019/20., 7-2 4 - Robert Lewandowski (Bayern) protiv Crvene zvezde 2019/20., 6-0

(Bayern) protiv Crvene zvezde 2019/20., 6-0 4 - Josip Iličić (Atalanta) protiv Valencije 2019/20., 4-3

(Atalanta) protiv Valencije 2019/20., 4-3 4 - Olivier Giroud (Chelsea) protiv Seville 2020/21., 4-0

(Chelsea) protiv Seville 2020/21., 4-0 4 - Sebastien Haller (Ajax) protiv Sportinga 2021/22., 5-1

(Ajax) protiv Sportinga 2021/22., 5-1 4 - Harry Kane (Bayern) protiv Dinama 2024/25., 9-2

(Bayern) protiv Dinama 2024/25., 9-2 4 - Kylian Mbappe (Real Madrid) protiv Olympiacosa 2025/26., 4-3