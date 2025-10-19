Obavijesti

Najdugovječniji trener HNL-a: 'Bez dvije stvari ne bi to bilo moguće. Stigao je i novi trend'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 2 min
NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Varaždin je ove sezone pod Šafarićem prvi put u povijesti igrao susrete u Europi. Među starijim je trenerima lige

Najdugovječniji trener među aktualnim hrvatskim nogometnim prvoligašima je Nikola Šafarić. Debitirao je na klupi Varaždina 5. prosinca 2023. godine u Kup susretu protiv Istre 1961 i slavio u debiju (3-2).

