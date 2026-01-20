Obavijesti

ISTRA - RIJEKA, 16 SATI

Najduža utakmica u povijesti HNL-a nastavlja se danas uz posebna pravila. Gdje gledati?

Piše Josip Tolić,
Foto: Sasa Miljevic

Istra 1961 i Rijeka od 16 sati nastavljaju utakmicu koju su započeli 14. prosinca. Mogući novi sastavi i zeleno svjetlo za suspendirane igrače

Derbi 'della Učka' između Istre 1961 i Rijeke, prekinut 14. prosinca zbog guste magle na Aldu Drosini, nastavlja se od 16 sati (MAXSport 1). S više od mjesec dana pauze između dva zvižduka, ovaj će susret ući u povijest kao najduža utakmica u povijesti hrvatskog nogometnog prvenstva. No, osim po trajanju, bit će jedinstvena i po nizu specifičnih pravila koja će definirati tko smije, a tko ne smije istrčati na teren.

Iako je sudac Ante Čulina prekid službeno označio u 18. minuti, igra je bila zaustavljena tri minute ranije, pa će se semafor upaliti na točno 15 minuta i pet sekundi, s rezultatom 1-1 koji su postavili Salim Fago Lawal za domaće i Luka Menalo za goste.

Najveća promjena odnosi se na sastave momčadi. Za nastavak započetke utakmice pravo nastupa imaju svi igrači koji su uredno registrirani za klub na dan nastavka, bez obzira na to jesu li bili u zapisniku za originalni termin. To znači da će treneri moći koristiti i zimska pojačanja koja su stigla u siječnju (Rene Hrvatin kod Istre; Teo Barišić, Alfonso Barco, Tornike Morčiladze i Florent Shehu kod Rijeke), ali će je propustiti Toni Fruk, koji je bio starter, jer je u međuvremenu slomio prst na desnoj ruci.

Pula: Utakmica Istre 1961 i Rijeke prekinuta nakon samo 15 minuta zbog guste magle
Foto: Sasa Miljevic

Ipak, postoji jedna vrlo neobična iznimka. Dvadeset i dva igrača koja su započela utakmicu u prosincu ne mogu biti prijavljeni kao zamjenski igrači u nastavku. Oni mogu nastaviti igrati ako ih treneri ponovno uvrste u početnih 11, no ako ih odluče zamijeniti, za njih je utakmica gotova i ne mogu se naći na klupi. Oba trenera na raspolaganju imaju svih pet zamjena, budući da u prvih 15 minuta nije bilo izmjena.

I pravila o suspenzijama imaju poseban tretman. Igrač koji nije smio igrati u 17. kolu, nema pravo nastupa ni u siječanjskom nastavku. S druge strane, Dejan Petrovič, koji je u međuvremenu zaradio četvrti žuti karton u zadnjem kolu 2025., moći će igrati (i bio je u početnih 11), a kaznu će odraditi za vikend u utakmici protiv Slaven Belupa.

Više od mjesec dana pripreme za 75 minuta nogometa, s mogućnošću potpuno izmijenjenih sastava, i trećim mjestom na ljestvici kao ulogom. Dobri stari HNL-u, dobrodošao natrag!

