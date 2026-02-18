Najlošija europska utakmica Zagreba za gubitak svih nada o prolasku skupine Lige prvaka

Zagreb je u 11. kolu Lige prvaka kod kuće, u Areni Zagreb, izgubio od favoriziranog PSG-a 35-24. Bila je to najlošija izvedba zagrebaša ove sezone u elitnom natjecanju, što dovoljno govori kad se uzme u obzir da imaju samo jednu pobjedu u ovom natjecanju. Poraz boli još više jer je to bio i "posljednji vlak" na koji su se "zagrebaši" mogli ukrcati kako bi zadržali kakve-takve izglede za prolazak skupine. Sada su ostali na dva boda, dok GOG i PSG imaju osam. Ovaj poraz dolazi tek nakon što su u prošlom kolu Lige prvaka prvaci hrvatske prekinuli užasnu seriju do 12 utakmica be pobjede (od čega čak 11 poraza).

Epilog je to europske sezone koju će hrvatski prvak htjeti što prije ostaviti iza sebe. Dugogodišnji stup hrvatske obrane Jakov Gojun, koji igra oproštajnu sezonu, naglasio je da mu je ona ujedno i najteža u karijeri. Jednostavno, Zagreb je nemoćan pred elitom, a to je pokazala i današnja utakmica. Paradoksalno, u prvoj utakmici na gostujućem terenu bili su nadomak senzacije, no danas je borba trajala ravno 15 minuta.

Potom su gosti napravili seriju 5-0 u pet minuta i tu su srušili sva nadanja. Boris Dvoršek pokušao je izmjenama promijeniti tijek utakmice, ali mu to nije polazilo za rukom. Rekonvalescent i senator Igor Karačić još nije pravi, dok Luka Lovre Klarica i Filip Glavaš još osjećaju posljedice iscrpljujućeg Europskog prvenstva.

Zagreb: Susret 11. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Paris Saint-Germain | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Od hrvatskih reprezentativaca najbolji je bio Ivano Pavlović, koji se svjež vratio u klub s broncom oko vrata, te Mateo Maraš, koji je pokazao da itekako ima mjesta u francuskom prvaku. Pavlović je krajem poluvremena akrobatskim potezom zabio gol koji je podigao oko 7 tisuća navijača u Areni Zagreb. Uz Karačića, upravo bi on trebao učiti kako preuzeti konce igre.

Koliko je loše Zagreb igrao, govori i podatak da su u 40. minuti zabili tek 12 golova. Nije išlo ni Gruzijcu Giorgi Tšoverbadzeu, koji nas je nebeskim skokovima namučio na Euru. Davor Gavrić je često preuzimao odgovornost, ali nije pogađao, dok je jedina svijetla točka bio Ihar Bialiauski.

Zagreb: Susret 11. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Paris Saint-Germain | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Slagalica za sljedeću sezonu već se polako popunjava. Stiže Abdelrahman Abdou, a klub bi trebao pojačati i reprezentativac Marin Jelinić. Obojica, a posebno krilni reprezentativac, donijet će nasušno potrebno iskustvo na velikoj sceni te pojačati obranu koja je ove sezone bila najslabija točka zagrebaša.

No to neće biti dovoljno za iskorak u Europi. Ovaj Zagreb traži nasušno potrebnu rekonstrukciju momčadi, a pred Božidarom Jovićem, Vedranom Šupukovićem i ponajviše sportskim direktorom Damirom Bičanićem velik je posao.