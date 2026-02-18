Obavijesti

Sport

Komentari 0
LAKO SU PALI

Najlošija europska utakmica Zagreba za gubitak svih nada o prolasku skupine Lige prvaka

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 4 min
Najlošija europska utakmica Zagreba za gubitak svih nada o prolasku skupine Lige prvaka
Zagreb: Susret 11. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Paris Saint-Germain | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

ZAGREB - PSG 24-35 Ovim porazom "zagrebaši" su ostali prikovani za dno skupine B Lige prvaka sa samo jednom pobjedom i deset poraza

Admiral

Zagreb je u 11. kolu Lige prvaka kod kuće, u Areni Zagreb, izgubio od favoriziranog PSG-a 35-24. Bila je to najlošija izvedba zagrebaša ove sezone u elitnom natjecanju, što dovoljno govori kad se uzme u obzir da imaju samo jednu pobjedu u ovom natjecanju. Poraz boli još više jer je to bio i "posljednji vlak" na koji su se "zagrebaši" mogli ukrcati kako bi zadržali kakve-takve izglede za prolazak skupine. Sada su ostali na dva boda, dok GOG i PSG imaju osam. Ovaj poraz dolazi tek nakon što su u prošlom kolu Lige prvaka prvaci hrvatske prekinuli užasnu seriju do 12 utakmica be pobjede (od čega čak 11 poraza).

30
Foto: Domagoj Vugrinović/24sata

Epilog je to europske sezone koju će hrvatski prvak htjeti što prije ostaviti iza sebe. Dugogodišnji stup hrvatske obrane Jakov Gojun, koji igra oproštajnu sezonu, naglasio je da mu je ona ujedno i najteža u karijeri. Jednostavno, Zagreb je nemoćan pred elitom, a to je pokazala i današnja utakmica. Paradoksalno, u prvoj utakmici na gostujućem terenu bili su nadomak senzacije, no danas je borba trajala ravno 15 minuta.

Potom su gosti napravili seriju 5-0 u pet minuta i tu su srušili sva nadanja. Boris Dvoršek pokušao je izmjenama promijeniti tijek utakmice, ali mu to nije polazilo za rukom. Rekonvalescent i senator Igor Karačić još nije pravi, dok Luka Lovre Klarica i Filip Glavaš još osjećaju posljedice iscrpljujućeg Europskog prvenstva.

Zagreb: Susret 11. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Paris Saint-Germain
Zagreb: Susret 11. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Paris Saint-Germain | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Od hrvatskih reprezentativaca najbolji je bio Ivano Pavlović, koji se svjež vratio u klub s broncom oko vrata, te Mateo Maraš, koji je pokazao da itekako ima mjesta u francuskom prvaku. Pavlović je krajem poluvremena akrobatskim potezom zabio gol koji je podigao oko 7 tisuća navijača u Areni Zagreb. Uz Karačića, upravo bi on trebao učiti kako preuzeti konce igre.

PARIŽANI U ARENI Nevjerojatno, ali PSG je najveća šansa Zagrebu u Ligi prvaka
Nevjerojatno, ali PSG je najveća šansa Zagrebu u Ligi prvaka

Koliko je loše Zagreb igrao, govori i podatak da su u 40. minuti zabili tek 12 golova. Nije išlo ni Gruzijcu Giorgi Tšoverbadzeu, koji nas je nebeskim skokovima namučio na Euru. Davor Gavrić je često preuzimao odgovornost, ali nije pogađao, dok je jedina svijetla točka bio Ihar Bialiauski.

Zagreb: Susret 11. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Paris Saint-Germain
Zagreb: Susret 11. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Paris Saint-Germain | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Slagalica za sljedeću sezonu već se polako popunjava. Stiže Abdelrahman Abdou, a klub bi trebao pojačati i reprezentativac Marin Jelinić. Obojica, a posebno krilni reprezentativac, donijet će nasušno potrebno iskustvo na velikoj sceni te pojačati obranu koja je ove sezone bila najslabija točka zagrebaša.

No to neće biti dovoljno za iskorak u Europi. Ovaj Zagreb traži nasušno potrebnu rekonstrukciju momčadi, a pred Božidarom Jovićem, Vedranom Šupukovićem i ponajviše sportskim direktorom Damirom Bičanićem velik je posao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio
KRAJ TRANSFERA U HNL-U

Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio

Gotov je zimski prijelazni rok u HNL-u, što znači da hrvatski prvoligaši neće moći kupovati nove igrače do nadolazećeg ljeta. Najviše je zaradio Slaven Belupo prodajom Jagušića, a najviše je trošila Rijeka
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji
SLALOM U CORTINI D'AMPEZZO

'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji

Shiffrin osvojila zlato s velikom prednošću! Zrinka 26., Popović odustala, a Moltzan s 29. mjesta do osmog! Švedska bronca iznenadila sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026