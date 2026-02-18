Nevjerojatno, ali PSG je najveća šansa Zagrebu u Ligi prvaka

Nakon Europskog rukometnog prvenstva i nove siječanjske euforije zbog brončane medalje Hrvatske, vraća se Liga prvaka. Prošle godine Zagreb nije iskoristio nalet euforije iz Arene nakon svjetskog srebra, a trenutna situacija nakon 10 utakmica ne obećava previše ni ove sezone. Zagreb ima tek jednu pobjedu, dva boda i minimalne šanse da se zadrži u Ligi prvaka nakon grupne faze.

U srijedu u Arenu dolazi Paris Saint-Germain (18:45), ali i brončani reprezentativac Mateo Maraš. Veliki protivnik drugog najvećeg proračuna među klubovima LP-a, ali koji ove sezone u Europi igra loše. Parižani imaju samo šest bodova, a ni toliko, kako kaže Luka Lovre Klarica, nisu zaslužili. Na početku nije bilo realno uopće takvo što pomisliti, ali PSG djeluje kao najbolja šansa zagrebašima za šesto mjesto premda je i dalje to vrlo utopijski. Zagreb će do kraja u Barcelonu, pa protiv Wisle u Areni i u Danskoj kod GOG-a s većom nadom tražiti bodove, dok PSG čeka Szeged, ide kod Pelistera i na kraju će ugostiti Magdeburg.

- S obzirom na to da nisu puno toga pokazali u prvom dijelu sezone, mislim da je stanje realno, a čak možda imaju i više nego što su zaslužili. Prije dvije godine pobijedili smo ih ovdje u Areni, stoga sigurno i oni imaju u glavi da im neće biti lako protiv nas. Nismo odustali od prolaska skupine, sigurno da je to u ovoj poziciji teško najaviti, ali pobijedimo li, puno bi se toga moglo zakuhati - rekao je Klarica.

Susret 6. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Pick Szegeda | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U prvoj utakmici u listopadu Zagreb je u Parizu izgubio 32-35, ali u 45. minuti imao je 26-22, čak i napad za pet razlike. Ukaže li se opet takva prilika, treba misliti i na gol-razliku, odnosno tih -3 iz Pariza. Situacija se u međuvremenu promijenila jer u svlačionici Zagreba više nisu Ante Grbavac, u toj utakmici prvi golman, koji je otišao u Porto, odnosno pivot Adin Faljić, kojeg su prepustili Flensburgu. Upravo iz Pariza stigao je egipatski lijevi bek Abdelrahman Abdou, koji ne može igrati u Ligi prvaka jer je igrao već za PSG, ali vratio se Igor Karačić, kojemu će još trebati da uhvati ritam nakon predugog odsustva. Zbog ozljede nema Aleksa Kavčiča, a ni trenera Nenada Šoštarića, kojeg će tijekom oporavka od prometne nesreće do daljnjeg mijenjati Boris Dvoršek. Prvenstvena utakmica protiv Dugog Sela (25-20) prošlog tjedna nije bila neka najava, ali u srijedu su drugačije okolnosti.

- Očekujem sličnu utakmicu kao što je bila u Parizu. Vidjeli smo da im možemo parirati, odnosno da smo bili bolji čak 40 minuta utakmice. Pogledali smo, analizirali, neće im biti lako. Prandi im je sigurno najveća šuterska snaga, puca s 10-11 metara kao da je zicer sa šest. Nema se tu što puno komentirati, ali ako ga zaustavimo u polukontri, mislim da bi to mogao biti plus. Njega sigurno trebamo zaustaviti, isto kao i Steinsa. On je njihov motor - dodao je Klarica, koji je uz Glavaša imao veliku rolu na Europskom prvenstvu.

- Mi koji smo se vratili s medaljom motivirani smo za nove uspjehe, dečki koji su bili na pripremama pobijedili su Vardar, stoga mislim da trenutno dobro izgledamo. Dobili smo samopouzdanje. Izgledaju dečki željnije, svaka je utakmica jako teška, motiv je velik, osobno nastavljam s većim samopouzdanjem. Nakon rezultata reprezentacije, imamo novi poticaj.