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NIJE BRILJIRAO

Najlošija utakmica Livakovića za reprezentaciju. Treba li Bilić dati šansu drugim golmanima?

Piše Zdravko Barišić,
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Najlošija utakmica Livakovića za reprezentaciju. Treba li Bilić dati šansu drugim golmanima?
Prag: Zagrijavanje igrača uoči utakmice UEFA Lige nacije između Češke i Hrvatske | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Bila mu je to 81. utakmica u dresu reprezentacije i, prema podacima Sofascorea, statistički uvjerljivo najlošija predstava. Dobio je ocjenu 4.4

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S četiri gola u mreži družina Slavena Bilića napustila je Sevillu, a moglo je biti i još bolnije. Svjetski prvaci Španjolci održali su Hrvatskoj (4-1) nogometnu lekciju i pokazali da smo trenutačno daleko od samog svjetskog vrha. 

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Bila je to vrlo loša predstava 'vatrenih'. Kako je i sam izbornik kazao, nedostajalo je agresivnosti i energije, prelako smo puštali Španjolce u svoj šesnaesterac i gotovo svaki njihov napad predstavljao je opasnost. Mnogi su podbacili i uvjerljiv nije bio niti Domagoj Livaković, jedan od onih koji je gotovo uvijek na visini zadatka. 

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Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bila mu je to 81. utakmica u dresu reprezentacije i, prema podacima Sofascorea, statistički uvjerljivo najlošija predstava. Dobio je ocjenu 4.4. Imao je tri obrane, no mogao je bolje reagirati i kod Yamalovog drugog gola. Napravio je i veliku pogrešku u drugom poluvremenu kada mu je lopta ispala i Oyarzabal je zatresao mrežu, no srećom bio je u zaleđu.

Foto: Sofascore

Livaković živi od minutaže, obrana i samim time samopouzdanja. Kada je u formi, briljantan je, što je pokazao i na Svjetskom prvenstvu gdje je, objektivno, bio najbolji hrvatski igrač, kao što je i godinama jedan od najpouzdanijih. No, kada manje brani, osjeti se nesigurnost, a to je trenutačno stanje stvari. Ljetos je prešao u Barcelonu sa spoznajom da će biti rezerva Joanu Garciji. Zbog njegove ozljede branio je tek jednu utakmicu, u pobjedi protiv Seville (3-1), i to baš uoči reprezentativnog okupljanja.

Transfer u Barcelonu se ne odbija, kako je rekao i izbornik Slaven Bilić, no jasno mu je poručio da ako i dalje želi biti prvi golman u reprezentaciji, mora braniti u klubu. Poprilično je jasno da mu minutaža u klubu neće biti prevelika, eventualno će dobiti priliku u utakmicama Kupa i u situaciji kao nedavno, kad se Garcia ozlijedi.

Hoće li mu Bilić i dalje vjerovati ili će dati priliku njegovim konkurentima Dominiku Kotarskom i Ivoru Panduru, vidjet ćemo kako bude odmicala sezona...

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