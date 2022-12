Najlajkanija fotka u povijesti Instagrama: Bio sam dva metra od njega, sve je to bilo nerealno

Lionel Messi (35) na ramenima kuma Sergija Agüera (34) u rukama drži trofej Svjetskog prvaka, to je najlajkanija objava u povijesti Instagrama. Messijev smiješak u trenutku čistog zadovoljstva ostvarenje je cjeloživotnog sna memoriran u jednoj fotografiji. A sve je to za CNN prokomentirao autor fotografije Shaun Botterill.

- Umalo sam ostao 'zarobljen', ali bilo je to na pravom mjestu. Mislim da je većina nas fotografa iskrena kad kažemo da uvijek trebate imati malo sreće, a ja sam to imao u nedjelju. Messi je bio tamo i nije se previše micao, između nas je bilo alo naguravanja, a on je tad stavio dvije ruke na trofej - govori fotograf pa nastavlja:

- Nismo imali ideje što će se dogoditi, možete planirati to da će nogometaš podići trofej, ali ne znate kad će se to dogoditi pa ne možete baš cijeli vrijeme trčati za njim u tom kaosu. Bio sam najdalje dva metra od njega, čudan osjećaj, pomalo nerealno. A kad je podignuo trofej, kako se smijao, imao je svoj trenutak s fanovima.

Messija je nosio bivši suigrač iz reprezentacije koji je prestao igrati nogomet prošle godine zbog problema sa srcem i kum, a kad je to snimio Botterill, odmah je otišao do kabla za prijenos podataka i poslao fotografiju na obradu. Te je večeri u novinama radio i njegov sin i odmah mu poslao poruku da ima dobru fotografiju.

Objavio ju je i sam Messi na društvenim mrežama, a fotograf je istaknuo da mu se i ne sviđa obrez koji je postavio argentinski nogometaš na Instagramu jer je izgubila kontekst.

- Nisam mogao vjerovati da ispred mene Agüero na ramenima drži Messija. Ta fotografija ima težinu.

A dosad je najlajkanija fotografija bila ona jajeta s 57 milijuna lajkova, a ova Messijeva je skupila 72 milijuna, a broj sada samo raste.

- Ja nemam Instagram, najmlađi sin me zvao i rekao mi koliko ima lajkova. Moja fotografije, a ja dolazim iz malog gradića Northamptona, bizarno.

A nakon 36 godina na poslu i dalje je motiviran kao i prvog dana.

- To je prekrasna fotografija jednog od najboljih nogometaša ikad, to je najljepše za mene. Ovo je ono za što radite - zaključio je.

