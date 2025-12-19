Najljepša boksačica svijeta: Ja imam sve pojaseve, a ona ne

U noći s petka na subotu Miami postaje središte boksačkog spektakla i borbe između Anthony Joshue i Jake Paula. Prije njih, u ring će ući svjetska prvakinja bantam kategorije Cherneka Johnson
Johnson će se u ringu boriti protiv izazivačice i neporažene kanadske boksačice Amande Galle
- Nema nikakvog animoziteta prema Amandi. Ona lovi pojaseve, a ja sam osoba koja ima sve pojaseve. To je posao. Ona pokušava uzeti ono što je moje, a ja to neću dopustiti - rekla je svjetska prvakinja prije meča
Inače, Cherneka Johnson postala je prva Novozelanđanka u povijesti koja je osvojila naslov apsolutne svjetske prvakinje u boksu
Povratak u ring najavila je i njezina sunarodnjakinja Ebanie Bridges, bivša svjetska prvakinja. Na pitanje o potencijalnoj borbi između njih dvije, Johnson je odgovorila
- To je nešto što se može dogoditi u budućnosti, ali trenutačno sam isključivo fokusirana na obranu pojaseva protiv Amande
Boksački spektakl prenosit će se uživo putem Netflixa, a nagradni fond iznosi čak 50 milijuna eura, uz bonuse za svakog borca
Mnogi je nazivaju najzgodnijom boksačicom na svijetu, a na Instagramu je prati više od 450 tisuća pratitelja
