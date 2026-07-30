VIDEO Najljepša nogometašica svijeta za 24sata: Bilo me stid prići i upoznati se s Livajom

Trener ŽNK Hajduka Damir Matulović okupio je igračice uoči početka natjecanja u Ligi prvaka. Na prigodno organiziranom druženju s medijima koji nas je podsjetio na slične medijske aktivnosti u NBA ligi, na čemu vodstvu kluba treba čestitati, pred novinarima su se pojavili trener i sedam igračica, Ana Bakalar, Lana Kukavica, Antonia Dulčić, Paula Matković, Janja Čanjevac, Ana Prskalo i Ana Marija Marković, kako bi prenijeli svoja očekivanja uoči početka sezone.

Pokretanje videa... VIDEO Ana Maria Marković za 24sata | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Zvijezda prijelaznog roka bila je Ana Marija Marković, nekadašnja reprezentativka Hrvatske, ali i cura koju prati gotovo tri milijuna pratitelja na društvenim mrežama.

- Dobila sam ponudu Hajduka i to je bilo to, moja cijela obitelj navija za Hajduk, kao i ja od malih nogu, i rekla sam ako ću ikada igrati u Hrvatskoj to će biti u Hajduku. I evo me, tu sam, došla sam kući, navukla dres Hajduka, igrat ćemo Liga prvaka... ne može bolje. Jedva čekam početak sezone, da se vratim nogometu nakon teške ozljede. Provela sam rehabilitaciju, ne osjećam bolove i nadam se najboljem. Cilj mi se vratiti vrhunskom nogometu, a onda i u reprezentaciju...

Kako se nosite s popularnošću i velim brojem pratitelja?

- Nogomet mi je na prvom mjestu, imala sam tešku ozljedu i bitno mi je da sam se vratila trenizima i nogometu. Što se tiče društvenih mreža, u ženskom nogometu nema toliko novca da bi cure samo od toga živjele, uglavnom moraju raditi pa tako moram i ja, društvene mreže su moj posao... Ali ako me pitate što je bitnije, bitniji mi je nogomet...

Split: Hajduk predstavlja Anu Mariju Marković | Foto: Ivana IvanoviÄ/PIXSELL

Koja je vaša pozicija, gdje možete najviše pomoći Hajduku?

- Ja sam napadačica, brzina je moja najveća vrlina, a igrat ću bilo gdje da me trener postavi... Kad sam imala 13 godina počela sam igrati nogomet tako da mi tehnika i nije baš jača strana, i ja još učim i nadam se da će mi cure pomoći, kao što se nadam da i ja mogu pomoći njima. Baš sam oduševljena onim što sam zatekla, imamo tako dobrih cura, treninzi su super, konkurencija je velika. Igrala sam u Portugalu, Americi, ali bit će borba ovdje i veselim se konkurenciji jer će me ona učiniti boljom.

Kolika je razlika ženskog nogometa u Americi i Europi?

- Sve što ste čuli o ženskom nogoemtu u Americi - istina je. Kad sam tamo igrala bile smo četiri puta tjedno u teretani. Sve su cure jake, brze, imaju dobar udarac..., ali mi u Eurpi znamo bolje igrati nogomet. One dolaze sa sveučilišta na kojima su odgajane poput vojnikinja, kad sam došla tamo učila sam im nogometu, kako da igraju... Ali što se tiče fizike one su nadmoćnije, svaki duel je njihov...

Negdje je pisalo da ste rođeni u Splitu, to ste demantirali...

- Ne znam tko je to napisao, znate kako je to na internetu, svatko piše što hoće... Netko je napisao i da sam izjavila kako obožavam i volim Cristiana Ronalda, a ja to nikad nisam rekla. Ta je izjava bila toliko viralna, a ja sam samo rekla da mi je on idol, najbolji nogometaš na svijetu, uvijek sam gledala kako igra, nosila broj sedam zbog njega... Ali to je to. Nisam rekla ni da je lijep ili nešto posebno, komentirala sam samo nogomet. Što se tiče mog porijekla, cijela obitelj s mamine strane je iz Kaštela, očevi su iz Bosne i Hercegovine...

Split: Hajduk predstavlja Anu Mariju Marković | Foto: Ivana IvanoviÄ/PIXSELL

Možete li iskoristiti svoju medijsku popularnost za popularizaciju ženskog nogometa?

- Kad sam počela prije četiri godine s društvenim mrežama, planirala sam pomoći da nas ljudi barem više gledaju. Nadam se da sam uspjela. Ima svakakvih komentara ali ja sam uvijek na strani ženskog nogometa. Krenula sam kasno, zbog sestre koja je trenirala nogomet dok sam ja deset godina bila u gimnastici, ali nije mi se svidjelo to što je to individualni sport. Nogomet je nešto drugo, posebno, drugačije je kad si u ekipi, probala sam i ostala u nogoemtu.

Jeste li osjetili ljubomoru drugih cura zbog vaše popularnosti i atraktivnog izgleda, da su zbog toga grublje startale na vas...?

- Ne, nikad, nikad nisam osjetila tako nešto jer ja nisam osoba koja se po bilo čemu izdvaja od drugih, pokušavam biti ista kao sve druge cure, a poklone koje dobivam od sponzora uglavnom dijelim suigračicama.

Jeste li poznavali nekog igrača Hajduka od ranije? Možda Rakitića koji dijeli sličnu priču...?

- Nisam nikoga. Rakitić je iz Švicarske kao i ja, igrao za Hajduk, velika je legenda hrvatskog i europskog nogometa... Nikad ga nisam upoznala, jednom smo samo bili na eventu skupa, ali se nismo upoznali.

Jeste li upoznali koga od aktualnih nogometaša Hajduka?

- Nisam imala priliku, samo sam jednom vidjela Livaju u prolazu. Sjedio je sa strane dok smo mi prolazile na trening, ali bilo me stid prići mu i upoznati se, ipak je to Livaja. Samo sam prošla s curama i pozdravila kao i ostale...

Foto: ŽNK Hajduk

Je li dolazak u Hajduk dolazak kući ili...?

- Moglo bi se reći da je, živim s bakom u Kaštelima, ali nemojte pitati u kojem jer vam neću reći, imala sam čudnih događaja ispred kuće tako da neka to ostane tajna, ha, ha. Volim Split, Kaštela, volim se kupati na Čiovu, imam svoje restorane u koje zalazim, ali jedva čema da me cure odvedu na neka nova mjesta koja ne znam. Obećale su me voditi na najbolje krafne na svijetu, i jedva čekam...

Jeste imali puno neugodnih iskustava...?

- Ne, nema puno, a i znam s tim izaći na kraj. Uglavnom su to molbe za zajedničku fotografiju ili slično, što nikad nije problem, ali kad završim s ručkom, kavom ili razgovorom, ne volim da me se prekida baš svaki čas. Imala sam jednog "stalkera" dok sam igrala za reprezentaciju, dolazio je svugdje, nosio poklone, ali su to ljudi iz reprezentacije riješili i zaštitili me...

Ljubavni život?

- Stabilna veza, imam osobu koju volim i ne tražim novu. On nije sad tu, traži klub za sljedeću sezonu, ali ne smijem reći ništa više od toga.

Može li pomoći Hajduku pa da ste skupa?

- Ja bih voljela, bilo bi super živjeti skupa u Splitu, pogotovo što on obožava i Split, i ovdašnju hranu, i ljude...

Što vi volite pojesti?

- Livaču koju radi moja baka. To je jedno posebno jelo, vrsta lijevane pite koju moja baka radi najbolje - završila je Ana Maria.