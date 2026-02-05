Najljepša olimpijka otkrila što se jede u Italiji. Izgleda bolje nego hrana s rukometnog Eura!

Nizozemska zvijezda brzog klizanja Jutta Leerdam (27) proživjela je pravu dramu na putu do Zimskih olimpijskih igara u Milanu 2026. U samo nekoliko dana prešla je put od suza i neizvjesnosti do olakšanja i potvrde statusa jedne od najvećih favoritkinja za zlato, a sad se priprema za borbu za medalje.

Nizozemka je na TikToku podijelila snimku iz olimpijskog restorana, a pratiteljima je otkrila kako talijanski domaćini tretiraju vrhunske sportaše. Na raspolaganju imaju bogati izbor hrane koja je pripremljena za potrebe vrhunskih sportaša. Sudeći prema onome što je objavila Jutta, možemo očekivati kako u Italiji neće biti neslavnih scena koje su obilježile rukometno Europsko prvenstvo u Švedskoj i Danskoj...

A prava se drama odvila krajem prosinca u kultnoj dvorani Thialf u Heerenveenu na nizozemskim olimpijskim kvalifikacijama. Leerdam, srebrna iz Pekinga 2022., u svoju najjaču disciplinu, utrku na 1000 metara, ušla je kao favoritkinja. No, u drugom zavoju dogodio se šok. Izgubila je ravnotežu i udarila u zaštitnu ogradu.

Led je napustila u suzama, svjesna da je izravna prilika za obranu srebra nestala. S tribina ju je u tišini promatrao i njezin zaručnik, poznati YouTuber i boksač Jake Paul.

Foto: Instagram

‌- Osjećala sam se kao da sam stala na nešto, jednostavno sam proklizala. Ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo u najgorem mogućem trenutku - izjavila je.

Iako je pad značio da se neće izravno kvalificirati, Leerdam je pokazala mentalnu snagu. Samo dva dana kasnije vratila se na led pod golemim pritiskom i u disciplini na 500 metara odradila sjajnu utrku. Osvojila je drugo mjesto iza sunarodnjakinje Femke Kok i time osigurala mjesto u olimpijskoj delegaciji. Jake Paul je njezinu izvedbu popratio s osmijehom i porukom podrške na Instagramu: "Tako sam ponosan na tebe, ratnice".

Foto: Instagram

Priča je ipak dobila sretan završetak. Zbog njezinih dominantnih nastupa tijekom sezone Svjetskog kupa, gdje je pobijedila u tri od četiri utrke na 1000 metara, Nizozemski klizački savez iskoristio je svoje diskrecijsko pravo. Prvog siječnja je potvrđeno da će Leerdam ipak nastupiti i u svojoj najjačoj disciplini na Igrama u Milanu, čime je njezina borba za olimpijsko zlato ostala živa.