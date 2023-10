Najlošija reprezentacija svijeta zabila momčadi od 400 mil. €. Navijači se zovu 'nikad veseli'

Dramatično je bilo sinoć u Serravalleu! Danska je jedva pobijedila San Marino (2-1), najmanju državu čiji je savez član Uefe, te ujedno i najslabije rangiranu državu prema Fifinoj ljestvici.

Reprezentacija vrijedna gotovo 400 milijuna eura zabila je tek u 70. minuti za vodstvo i eventualnu pobjedu, a danski izbornik morao je čak i zamjenama u sudačkoj nadoknadi "ukrasti" pokoju sekundicu. San Marino, koji je zabio gol u službenoj utakmici nakon dvije godine, tako je bio jako blizu jubilarne desete ne izgubljene utakmice u svojoj povijesti. Ovako ostaju na devet, a od ukupno 202 utakmice u povijesti, pobijedili su jednu jedinu, prijateljsku protiv Lihtenštajna 2004. (1-0).

Foto: JENNIFER LORENZINI

Najvećim uspjehom smatraju neriješenu utakmicu 1993. protiv Turske (0-0) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a kasnije iste godine poveli su protiv Engleza u devetoj sekundi zahvaljujući ogromnoj pogrešci braniča, a potom primili sedam "komada". Inače, bio je to dotad najbrži gol u povijesti kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a taj rekord bio je na snazi 22 godine.

Reprezentacija je mahom sastavljena od amatera, s nekoliko poluprofesionalnih nogometaša, od kojih mnogi imaju druge poslove izvan nogometa, pa stoga i ne čudi što su čak sedam puta primili više od deset golova, a rekordnu pobjedu drži Njemačka (13-0) u kvalifikacijama za Euro.

Foto: JENNIFER LORENZINI

Zanimljivo, San Marino ima i svoju navijačku skupinu koja prati (ne)uspjehe reprezentacije. Nazivaju se "Never Any Joy Brigade" (brigada koja se nikad ne veseli), a kao i što njihovo ime sugerira, reprezentacija ih nikad nije razveselila, onako do kraja. Jer osnovani su 2005., a zadnju, točnije i jedinu pobjedu ostvarili su godinu ranije.