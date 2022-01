Slavni i zlatom popločani dani daleko su iza ruske rukometne reprezentacije, ali barem na trenutak su se vratili u prošlost i priredili nam najluđu utakmicu ovog Europskog prvenstva.

Španjolska je u drugom kolu drugog kruga pobijedila Rusiju (26-25) te tako stigla na koračić od plasmana u polufinale Europskog prvenstva. Bila je to utakmica za prste polizati, a u samoj završnici vidjeli smo neviđenu dramu.

Španjolci su u posljednjih deset sekundi utakmice ušli s vodstvom od 26-25, ali napad je pripao Rusima. Kružili su okolo, tražili prostor za šut, a onda se na desnoj strani ukazao Šiškarev. Imao je mali kut, ali skočio je u prostor i pucao sa zvukom sirene, no Perez de la Vargas mu je obranio.

Španjolski igrači pohitali su jedan drugome u zagrljaj, a Rusi su skočili na danske suce. Šiškarev je tvrdio da je bio pod prekršajem prilikom šuta, a suci nisu htjeli ništa prepustiti slučaju pa su odlučili sami pogledati. Dok su Španjolci slavili i pjevali, stigao je šok. Bez obzira što se činilo da je tu sve čisto, suci su pokazali na sedam metara!

Soroka je preuzeo veliku odgovornost. Stao je na crtu, cimnuo jednom španjolskog golmana i opalio prema golu. Perez de la Vargas otišao je u lijevu stranu, lopta u desnu, ali ne u mrežu. Soroka je pogodio stativu i španjolsko slavlje opet je moglo započeti. Rusi su jedva zadržavali suze.

Bili su na korak od najvećeg rezultata u novijoj rukometnoj povijesti. Dugo ih nema na rukometnoj mapi, posljednju medalju osvojili su 2004. godine u Ateni kada su bili treći. Imali su priliku uzeti bod aktualnim europskim prvacima, ali ruka je zadrhtala.

I ne samo da su zaslužili bod, već i pobjedu. Fantastično su parirali Španjolcima, vodili gotovo cijelu utakmicu na krilima briljantnog Kirejeva koji je skupio 15 obrana. Imali su plus četiri 15 minuta prije kraja, ali jednostavno su se ugasili u završnici. Iskusna Furija je to vješto iskoristila i uz veliku dozu sreće došla do pobjede koja ju je dovela na korak od polufinala. Sjajni Casado utrpao je sedam golova, Maqueda, Marquez i Fernandez po četiri.

Ruse je predvodio odlični Santalov, Soroka je zabio četiri, ali ipak će ostati zapamćen kao tragičan. Čudesni susret odigrao je spomenuti Kirejev koji je svojom predstavom podsjetio na legendarnog Andreja Lavrova.

Rusija je tako svoje šanse za prolazak dalje svela na minimum. Šansa postoji, ali jako mala. Za dva dana igra protiv Poljske, a Španjolsku čeka veliki derbi protiv Norveške.