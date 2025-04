Najluđi i najbizarniji nogometni rekordi: Crveni zbog zvižduka, 36 isključenja i gol s 92 metra

Nogomet, najvažnija sporedna stvar na svijetu, prepun je rekorda. Pamtimo najveće pobjede, najviše postignutih golova, najuspješnije igrače i trenere. No, osim tih slavnih trenutaka, povijest nogometa ispisana je i nekim zaista bizarnim, nevjerojatnim i ponekad smiješnim rekordima koji prkose logici. Od najdužeg leta lopte do najbrže dodijeljenog crvenog kartona.

Crveni kartoni u rekordnom roku

Dobiti crveni karton nikada nije ugodno, ali neki su igrači uspjeli zaraditi isključenje na načine i u vremenu koji su ušli u anale kao posebno neslavni. Dok herojsko zaustavljanje protivničkog napada može donijeti i poštovanje unatoč kazni, biti isključen prije nego što ste se pošteno i oznojili, to je sasvim druga priča.

Nula sekundi na terenu? Moguće je!

Vjerojatno najbrže isključenje u povijesti profesionalnog nogometa pripada Keithu Gillespieju. U utakmici Premier lige između Sheffield Uniteda i Readinga, Gillespie je ušao u igru kao zamjena sredinom drugog poluvremena. No, prije nego što se igra uopće nastavila, bivši reprezentativac Sjeverne Irske laktom je udario protivničkog igrača Stephena Hunta, i to ravno pred očima pomoćnog suca. Glavni sudac nije imao izbora nego pokazati mu crveni karton prije nego što je sat službeno zabilježio ijednu sekundu njegovog boravka na terenu. Gillespie je kasnije objasnio da ga je isprovocirao Huntov podsmijeh, no to mu nije pomoglo. Rekord za najbrže isključenje, zabilježeno kao nula sekundi, ostaje njegov.

Zvižduk koji je presudio

Samo dvije sekunde na terenu bile su dovoljne Leeju Toddu, igraču amaterskog kluba Cross Farm Park Celtic, da zaradi crveni karton i mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. U utakmici protiv Taunton East Reach Wanderersa 2000., sudac Peter Kearle je, prema Toddovim riječima, puhnuo u zviždaljku za početak utakmice toliko glasno i blizu njegovog uha da je ovaj instinktivno opsovao: "J***te, sudac, to je bilo glasno!". Sudac, koji je netom prije upozorio igrače na psovanje, nije imao milosti i odmah ga je isključio. Ironično, njegova momčad je s igračem manje uvjerljivo pobijedila 11-2.

Ostali "brzinci"

Lista brzih isključenja je poduža. David Pratt, igrajući za Chippenham Town u sedmoj engleskoj ligi, isključen je nakon samo tri sekunde zbog oštrog starta. Istu sudbinu, također nakon tri sekunde, doživio je i Serge Djiehoua u grčkoj drugoj ligi, koji je nespretno udario protivnika rukom u lice odmah po ulasku s klupe, na što se i sam počeo histerično smijati od nevjerice. Brazilac Ze Carlos zaradio je crveni karton nakon **sedam sekundi** u derbiju Cruzeira i Atletico Mineira zbog udaranja laktom, dok su Kaio Wilker (Brazil) i Tomo Sugawara (Japan) isključeni nakon **devet sekundi** – Wilker zbog brutalnog starta s dvije noge, a Sugawara zbog sprječavanja čiste prilike za gol.

Nisu samo kartoni ono što nogomet čini nepredvidljivim. Postoje i golovi te drugi rekordi koji su toliko neobični da ih je teško i zamisliti.

Gol iz svoga šesnaesterca

Golmani rijetko postižu golove, a još rjeđe to čine s udaljenosti koja ulazi u knjige rekorda. Bosanskohercegovački golman Asmir Begović drži rekord za najduži postignuti gol u povijesti nogometa. Igrajući za Stoke City protiv Southamptona 2013., Begović je ispucao loptu iz svog kaznenog prostora. Nošena jakim vjetrom, lopta je preletjela cijeli teren, preskočila protivničkog vratara i završila u mreži. Udaljenost je izmjerena na nevjerojatnih 91,9 metara.

Gol glavom s najduže udaljenosti

Postizanje gola glavom s velike udaljenosti zvuči gotovo nemoguće, ali Norvežanin Jone Samuelsen uspio je upravo to 2011. godine. Nakon što je protivnički vratar istrčao daleko od svog gola kako bi ispucao loptu, Samuelsen, nalazeći se unutar svoje polovice terena, glavom je blokirao ispucavanje. Lopta je u savršenom luku letjela prema praznom golu i na kraju prešla crtu. Udaljenost s koje je postignut ovaj nevjerojatni gol glavom iznosi 58,13 metara.

Najbrži hat-trick svih vremena

Postići tri gola na jednoj utakmici (hat-trick) san je svakog napadača, no Tommy Ross je to učinio brže nego itko ikad. Davne 1964. godine, igrajući za Ross County protiv Nairn Countyja, Ross je postigao tri gola u nevjerojatnih 90 sekundi. Ovaj podvig ostaje najbrži zabilježeni hat-trick u povijesti nogometa. Neki rekordi nisu vezani uz brzinu ili udaljenost, već uz čistu bizarnost situacija koje su se dogodile na terenu ili oko njega.

Kad sudac podijeli 36 crvenih kartona

Teško je zamisliti utakmicu u kojoj su isključeni svi igrači, zamjene i treneri obje momčadi. Upravo to se dogodilo 2011. godine u nižerazrednoj argentinskoj utakmici između Claypolea i Victoriano Arenasa. Nakon masovne tučnjave na terenu, sudac Damián Rubino izgubio je strpljenje i pokazao crveni karton svakoj osobi koja je bila službeno vezana uz obje ekipe, ukupno 36 crvenih kartona u jednoj utakmici!

Najviše crvenih u karijeri

Dok je 36 kartona u jednoj utakmici ekstreman slučaj, neki igrači su "skupljali" kartone tijekom cijele karijere. Kolumbijski defenzivni veznjak Gerardo Bedoya drži neslavni rekord s najviše crvenih kartona u karijeri, čak 46 isključenja. Njegova agresivna igra donijela mu je reputaciju "zvijeri". Jedan od incidenata Gerarda Bedoye pogledajte OVDJE.

Utakmica s jednom momčadi

Zamislite da dođete na međunarodnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a protivnika jednostavno nema. To se dogodilo Škotskoj 1996. kada je otputovala u Tallinn na utakmicu protiv Estonije. Estonci se nisu pojavili na terenu u znak protesta protiv odluke Fife da se utakmica pomakne na raniji termin zbog neodgovarajuće rasvjete. Škoti su, prema pravilima, morali izaći na teren, izvesti početni udarac i pričekati da sudac označi kraj utakmice, dok su njihovi navijači pjevali: "Postoji samo jedna momčad u Tallinnu!".

Povijest nogometa puna je nevjerojatnih priča i rekorda koji pokazuju da ovaj sport nije samo taktika, vještina i golovi. Ponekad su to i trenuci čistog ludila, nevjerojatne sreće ili nesreće, te bizarnih okolnosti koje ga čine toliko nepredvidljivim i zanimljivim. Ovi čudni rekordi podsjećaju nas da u nogometu, kao i u životu, ponekad treba očekivati neočekivano.